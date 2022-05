Berlim também vai celebrar o Dia de Portugal

Quatro artistas e uma enfermeira, em nome da associação 2314, são os organizadores de “Nem Tudo É Saudade”, o evento que conta com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Este irá realizar-se no próximo dia 11 de junho, a partir das 13h00, na Münzenbergsaal, sem qualquer custo de entrada associado.

Ao longo do dia, em Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Friedrichshain, os participantes terão acesso a degustações gastronómicas, música, teatro, cinema, dança e exposições.

Num espaço ao ar livre, o público poderá provar diversas especialidades típicas de Portugal, como sardinhas assadas, bifes, bacalhau à Brás e com natas, carne de porco à alentejana, pataniscas, caldo verde, sopa da pedra e muitas outras.

No que toca à pastelaria tradicional portuguesa, serão servidos os famosos pastéis de nata, pão de Deus, bolas de Berlim, tartes de amêndoa e outros doces nacionais.

O evento marca a diferença, pois apresentará algumas propostas dos pratos e doces mencionados em versões vegetarianas e veganas.

Para acompanhar as iguarias haverá diversos vinhos portugueses, cerveja artesanal do Algarve, poncha da Madeira, vinho do Porto, licores e bebidas não alcoólicas.

À parte do menu, a organização preparou um programa cultural variado, com exposições de dois artistas portugueses, bem como um workshop “Bombos” (tambores tradicionais), teatro para todas as idades e muitos momentos musicais.