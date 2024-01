Berlim lidera a tendência do fim das ‘selfies’?

Segundo um estudo de 2017 da Universidade de Hohenheim sobre atitudes, comportamentos e percepções de privacidade, os cidadãos alemães revelam informações pessoais “muito raramente”.

E quando se trata de partilhar fotos deles próprios nas redes sociais, como uma selfie no Instagram, os investigadores descobriram que “apenas alguns alemães” acharam “útil” fazê-lo.

“A maior percentagem foi encontrada entre os participantes mais jovens (7%)”, observou o relatório. “A Alemanha é um dos países onde as preocupações com a privacidade são notavelmente mais acentuadas”, disse Philipp Masur, coautor do relatório de 2017 e professor assistente na Vrije Universiteit Amsterdam, onde estuda comunicação digital e o impacto das redes sociais no nosso dia a dia.

“Na antiga Alemanha Oriental, a vigilância estatal pronunciada pode ter levado as pessoas a estarem um pouco mais preocupadas com questões relacionadas com a privacidade”, acrescenta Masur.

Mas enquanto esta história pode ajudar a explicar uma preocupação contemporânea com a privacidade online de atores estatais ou até uma desconfiança anticapitalista persistente de grandes empresas – e o que elas poderiam estar a fazer com dados carregados nas suas plataformas – pode haver mais neste medo de tirar selfies em público em Berlim.

Muitos residentes de Berlim acreditam que a sua cultura “sem selfies” se desenvolveu através da sua famosa “cena noturna” em bares e discotecas – cujos locais sagrados procuram manter um ar de segredo mais bem guardado da internet e encorajar os festeiros a aproveitar o momento.

Isso porque não só as discotecas de Berlim acolhem alguma da melhor música techno do mundo, mas também são consideradas uma exceção em termos do que oferecem aos seus clientes: um lugar onde as pessoas são dispensadas de agir de uma forma que nem sempre é aceite em público.