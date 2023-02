Berlim espera doar tanques à Ucrânia até abril

O ministro da Defesa alemão declarou esta semana em Varsóvia que a Alemanha espera poder juntar-se com os seus aliados para fornecer à Ucrânia um primeiro batalhão de tanques Leopard 2 até abril.

“Penso que poderemos entregar pelo menos um batalhão durante os primeiros quatro meses deste ano, talvez três meses. E depois devemos fazê-lo o mais depressa possível, é claro”, disse à imprensa Boris Pistorius, indicando que um batalhão ucraniano corresponde a 31 tanques.

Segundo o ministro alemão, as negociações incidem agora sobre “talvez dois [batalhões] no final do ano”, a que se seguirão, no próximo ano, “mais dois ou três, talvez quatro batalhões de Leopard 1 A5”, que é uma versão anterior deste veículo blindado.

