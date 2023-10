Berlim: Camões acolhe exposição sobre herança judaica em Portugal

A partir do dia 26 de outubro, o Instituto Camões em Berlim apresenta a exposição “Herança Judaica em Portugal“, versão adaptada ao Kunstraum Botschaft de uma exposição que itinerou por Jerusalém, Nova York e Chicago.

A réplica de documentos classificados como tesouros nacionais, hoje à guarda da Biblioteca Nacional de Portugal, dos Arquivos da Torre do Tombo e de outras instituições, permite uma viagem pela presença dos judeus ao longo da História do nosso país, desde uma época anterior à fundação de Portugal, até aos anos 40 do século XX, revelando o seu contributo em momentos decisivos.

A inauguração decorre entre as 18h00 e as 21h00, com apresentação pela professora Susanne Zepp-Zwirner da Universidade de Duisburg-Essen.

A exposição está patente de 27 de outubro a 23 de novembro de 2023.

Patrícia Salvação Barreto é a curadora, ao passo que Maria Luísa Cabral está responsável pela coordenação científica e Ricardo Miranda coordena a conceção gráfica.