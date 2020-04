hoje foram os pássaros que acordaram o meu dia

pela primeira vez em muitos dias

tomei o pequeno almoço com o rádio desligado

hoje não quero ouvir a palavra morte

de tudo farei para chegar à noite sem

que esse trovão penetre no meu aparelho auditivo

também não vou ler os jornais

internet só para falar mais logo com o meu irmão que se encontra no outro lado do mundo

que buliço é este que não ouço nas ruas?

sento-me ao piano e não sei que tocar

Chopin partiu com trinta e nove anos

levado por um vírus também

em cima do instrumento vazia

ainda a garrafa de vinho que ontem me embebedou

sinto dificuldades em perceber tudo isto que está a suceder

sinto dificuldades em respirar

sinto uma vontade imensa de atravessar um jardim um pomar uma floresta

pego no livro que tem-me acompanhado

desde que tudo isto começou

pego n’ “O Infinito” de Leopardi

e esbarro de súbito com estes versos:

“Folha e homem, a Natura

Trata com semelhança”

fecho o livro

corro para a uma janela

em cima o sol resplandece

em baixo floridas e alegres as cerejeiras imitam o som dos sinos

ao lado na estrada várias ambulâncias e carrinhas funerárias

meus deus

dm

25/03/20