Benzema não vai jogar o Mundial

Tocado no treino deste sábado, Karim Benzema desistiu do Mundial depois de fazer exames complementares ao final do dia. A lesão foi no quadríceps da coxa esquerda.

O campeonato do mundo de Karim Benzema – o vencedor da Bola de Ouro deste ano – já acabou, antes mesmo de começar.

Forçado a deixar os seus companheiros devido a lesão, enquanto participava na sua primeira sessão de treinos coletiva desde que a equipa chegou ao Qatar, Benzema regressa a Paris ainda este fim de semana, revela o jornal Le Parisien.

A notícia chega num contexto extremamente desfavorável para a seleção de França, que perdeu jogadores um após o outro. Após Paul Pogba e N’Golo Kanté, o treinador Didier Deschamps registou posteriormente as ausências de Presnel Kimpembe e Christopher Nkunku.

O torneio começa para a seleção francesa esta terça-feira contra a Austrália.