Benfiquista esfaqueado em frente às filhas por causa de um lugar

Um homem de 44 anos sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido esfaqueado numa das bancadas do Estádio da Luz, em Lisboa, durante o intervalo da partida da Taça da Liga de futebol.

Este adepto foi esfaqueado no abdómen, sofrendo ferimentos ligeiros e, depois de assistido pelas equipas de socorro, foi transportado para o hospital de Santa Maria, referiu fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

O incidente decorreu após a altercação entre dois adeptos do Benfica, no intervalo do jogo da terceira jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, em que os ‘encarnados’ venceram o AVS por 4-1. A Bola avança que o crime terá sido perpetrado, na presença das filhas da vítima, por causa de um lugar na bancada.

O homem suspeito do esfaqueamento já não se encontrava no local quando a força policial chegou e a PSP está a realizar diligências para a sua identificação, acrescentou a mesma fonte.

“O Sport Lisboa e Benfica lamenta profundamente o esfaqueamento de um adepto no decurso de uma altercação ocorrida ao intervalo do jogo Benfica-AVS. Este adepto foi imediatamente assistido, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrando-se estável”, indicou, entretanto, o clube da Luz, em comunicado.

Os ‘encarnados’ indicam ainda que “todas as informações disponíveis foram reportadas às autoridades, que estão no encalço do agressor”.

O Benfica qualificou-se para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, ao vencer por 4-1 o AVS, da II Liga, no Estádio da Luz.