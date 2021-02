Benfica volta aos triunfos

O Benfica regressou aos triunfos na I Liga de futebol, após quatro jogos de interregno, com três empates e uma derrota, ao receber e vencer o Famalicão, por 2-0, em encontro da 18.ª jornada.

Darwin Núñez, aos três minutos, e Otamendi, que se estreou a marcar pelos ‘encarnados’, aos sete, selaram o triunfo, que também colocou um ponto final em dois jogos caseiros sem vencer – empates com Nacional (1-1) e Vitória de Guimarães (0-0).

Com este resultado, o Benfica capitaliza o empate entre Sporting de Braga e FC Porto (2-2), dividindo agora o terceiro lugar da I Liga com os bracarenses, com 37 pontos, menos três que os campeões nacionais, segundos, e oito do líder Sporting, que tem um jogo a menos. Já o Famalicão, que somou a quarta derrota consecutiva, permanece na penúltima posição, com 14.

No regresso de Jorge Jesus ao banco de suplentes, os ‘encarnados’ fizeram apenas uma mudança na equipa em relação ao empate com o Vitória de Guimarães (0-0). Darwin saltou para o ‘onze’, por ‘troca’ com Pizzi, que ficou no banco.

Com Silas a fazer o segundo jogo no comando técnico pelo Famalicão, depois da derrota por 2-0 na receção ao Moreirense, mudou cinco jogadores. Saíram Riccieli, Lukovic, Diogo Figueiras, Kraev e Anderson e entraram Diogo Queirós, Pêpê Rodrigues, Edwin Herrera, Heriberto e Ivo Rodrigues.

O Benfica entrou a todo o gás, a fazer lembrar os ‘bons velhos tempos’ do bi-campeonato sob a batuta de Jorge Jesus.

A equipa da casa entrou a pressionar em todo o campo, com sustentação na linha defensiva, o ‘trinco’ (Weigl) – hoje muitas vezes como ‘terceiro central’ – a assumir o papel de pêndulo da equipa, e os extremos – Everton, na direita, e Cervi na esquerda, a desequilibrar o setor defensivo dos forasteiros.

Logo aos três minutos, Darwin inaugurou o marcador, na sequência de uma jogada iniciada por Weigl, que abriu na direita, onde Everton recebeu a bola, entrou em drible, tabelou com Taarabt, entrou na área pelo meio, tirou os adversários da frente e assistiu rasteiro ao segundo poste, para o uruguaio encostar.

Ainda os famalicenses se estavam a recompor do golo sofrido e, aos sete minutos, Taarabt, na esquerda, rematou de fora da área, a bola desviou num adversário, o guarda-redes Luiz Júnior, com uma defesa incompleta, atirou a bola para a frente, onde apareceu Otamendi a atirar para o 2-0.

O treinador Jorge Silas, aos 24 minutos, fez a primeira alteração na equipa. Retirou Edwin Herrera e colocou em campo Alexandre Guedes, num claro sinal de descontentamento com o rendimento da equipa.

Quando nada o fazia prever, os ‘encarnados’ começaram a cair de rendimento e voltaram ao nível a que se têm exibido esta temporada, com perdas de bola e passes errados, e, aos 27 minutos, Gil Dias esteve muito perto de reduzir, contudo a bola acabaria por bater no poste esquerdo da baliza de Vlachodimos.

Já na segunda parte, Darwin, aos 47 minutos, deu novo sinal de perigo, contudo o Famalicão subiu as linhas, começou a dividir as ações de jogo, a sair para o ataque com maior discernimento e, aos 55, Rúben Vinagre, na esquerda, levou a bola a bater na malha lateral da baliza do Benfica.

Com a diminuição do fluxo de jogo atacante, Jorge Jesus optou por colocar Pizzi em campo, aos 62 minutos, retirando Cervi, enquanto, do outro lado, Gil Dias voltou a estar perto de faturar para o Famalicão, mas o remate saiu ao lado, aos 69.

A mudança pouco ou nada influiu no rendimento da equipa ‘encarnada’, até porque, com o passar do tempo, o jogo ‘partiu-se’ e passou a disputar-se mais junto às balizas, devido às jogadas de contra-ataque.

Apesar das tentativas de Rúben Vinagre, de livre direto, aos 73 minutos, de Darwin, que dentro da pequena área falhou a baliza, aos 81, de Pêpê Rodrigues, aos 83, de Lukovic, aos 89, e Everton, aos 90, o resultado acabou por não sofrer alterações.