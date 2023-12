Benfica volta a perder pontos. Desta vez foi em Faro

O Benfica voltou a perder pontos para o campeonato, pela segunda semana consecutiva, e arrisca-se a cair para o terceiro lugar da Liga portuguesa de futebol, no final da 13.ª jornada.

Desde a ‘milagrosa’ vitória sobre o Sporting que o ‘onze’ da Luz acentuou a crise, com empates frente a Moreirense (0-0) e, agora, Farense (1-1), numa série cinzenta, em que fica pelo meio o empate com a ‘equipa B’ do Inter Milão, para a Liga dos Campeões.

Líder há duas jornadas, o clube ‘encarnado’ pode ser ultrapassado já no sábado pelo FC Porto, caso os ‘dragões’ triunfem na receção ao Casa Pia, atual 10.º classificado.

A semana não vai ser fácil para as ‘águias’, que, na terça-feira, tentam em Salzburgo salvar os ‘mínimos’ da participação na Liga dos Campeões e assegurar a ‘descida’ para a Liga Europa, e que no dia 17 jogam em Braga, sabendo que em caso de derrota descem para o quarto lugar.

Horas antes de o Benfica desiludir com o empate com os algarvios na Luz, o Sporting de Braga foi a Vizela ganhar por 3-1, confirmando que tem o ataque mais concretizador do campeonato e o líder da tabela de marcadores, o francês Simon Banza.

Para Banza, o avançado mais em destaque num elenco ‘de luxo’ em Braga, são já 13 golos na prova, mais quatro do que o sueco do Sporting Viktor Gyökeres.

O empate do Benfica, o terceiro em cinco jornadas, ‘irritou’ fortemente os adeptos, que já não ‘perdoam’ ao treinador Roger Schmidt a inovação no que toca à escolha dos titulares, bem como as apostas de substituições.

Hoje, o Benfica foi bastante intenso a nível de ataque, situação que muito ajudou o Farense jogar totalmente recuado. No entanto, não marcou, foi-se enervando e, aos 51 minutos, sofreu pela primeira vez um golo de canto, marcado por Cláudio Falcão.

Aos 71, Rafa quebrou longo jejum e finalmente voltou aos golos, mas não se foi mais longe e o campeão nacional perde mesmo dois pontos de forma bem inesperada.

Em Vizela, o Sporting de Braga esteve igual a si próprio: muito, muito forte e variado no ataque e a resolver uma vez mais o jogo no segundo tempo.

Banza, aos 15 e 56, prosseguiu a sua senda goleadora na prova. Essende, aos 72, ainda reduziu e Bruma – um dos suplentes de ‘luxo’ dos minhotos – fixou o 3-1, aos 90+6.

Quando ainda falta jogar o FC Porto-Casa Pia e o Vitória de Guimarães-Sporting, os ‘leões’ podem terminar a ronda reforçados líderes.

Com esses jogos por fazer, comanda o Sporting, com 31 pontos, mais um do que Benfica, dois do que Sporting de Braga e três do que FC Porto.

A 14.ª jornada, entre 15 e 18 de dezembro, colocará os quatro candidatos em confrontos diretos: Os ‘guerreiros’ do Minho recebem o Benfica e os ‘dragões’ jogam em Alvalade.