Benfica volta a ganhar na Liga dos Campeões de basquetebol

O Benfica continua a superar-se na Liga dos Campeões de basquetebol e ganhou em Espanha ao Manresa, por 92-82, reforçando o segundo lugar no grupo F, com os mesmos pontos do adversário agora derrotado.

Após quatro jornadas, Manresa e Benfica têm ambos seis pontos, mas os espanhóis lideram por melhor diferença de pontos, já que ganharam por 97-78 no pavilhão Fidelidade, em Lisboa, há cerca de um mês, na terceira jornada.

Agora, as contas foram totalmente outras, com uma entrada de rompante dos ‘encarnados’, que chegaram ao final do primeiro quarto já a ganhar por 10 pontos, com 27-17.

Depois, o Manresa bem foi tentando, mas sem conseguir. Ao intervalo, a equipa lisboeta comandava com vantagem ainda mais alargada, 48-33, para depois passar do terceiro para o último tempo a liderar por 69-60.

Só na parte final os locais encurtaram para seis pontos a diferença, sempre com o Benfica a gerir bem, para de novo alargar e fechar com históricos 10 pontos de vantagem, no pavilhão Nou Congost.

Com a vitória de hoje, e mesmo antes do Limoges-VEF Riga, para fechar a jornada, o Benfica garante pelo menos o ‘play-in’, de acesso aos oitavos de final, já que, na pior das hipóteses, será terceiro neste grupo.

O norte-americano Aaron Broussard, com 23 pontos e quatro ressaltos, foi o grande destaque na equipa das ‘águias’.

O extremo cabo-verdiano chegou aos 13 pontos e oito ressaltos, enquanto o também norte-americano fechou com 17 pontos e seis assistências.

O Benfica volta a jogar para a ‘Champions’ em 06 de dezembro, recebendo o VEF Riga, equipa que derrotou na primeira volta, na Letónia, por 89-76.