Benfica volta a ganhar antes de defrontar Sporting

O Benfica regressou esta sexta às vitórias na Liga de futebol, com um ‘enganador’ 1-0 sobre o Portimonense à 15.ª jornada, uma ronda antes de receber o Sporting.

O golo de João Mário, aos nove minutos, de penálti, foi escasso para a supremacia do líder, que vinha da primeira derrota na prova, por 3-0 em Braga, e em vésperas de defrontar o eterno rival lisboeta.

O guarda-redes Nakamura defendeu, 10 minutos depois, um novo penálti, agora a remate de Aursnes, pouco antes de António Silva cabecear à trave, num desafio de sentido único, em que os lisboetas não contaram com o campeão do mundo Enzo Fernández, em semana atribulada com a sua ida não autorizada à Argentina e não consumação da transferência ‘anunciada’ para o Chelsea.

Apesar de muito perdulário ante um rival que se revelou inofensivo, os ‘encarnados’ somaram os três pontos (40 no total) e recuperaram, à condição, os oito de avanço para o FC Porto, que, no sábado, visita o Casa Pia, sensação da prova ao seguir no quinto lugar.

O Sporting de Braga, que na quinta-feira ganhou por 4-0 em casa do Santa Clara, é provisoriamente segundo, com 34 pontos, a seis do Benfica, enquanto o Portimonense é 10.º, com 19 pontos.

Em dérbi minhoto, o Famalicão adiantou-se em casa sobre o Vizela com um golo Alexandre Penetra, com forte remate de fora da área, aos 45+1, porém, logo aos 49, Kiko Bondoso restabeleceu a igualdade.

Aos 81, o espanhol Iván Jaime, que já tinha estado no primeiro golo, desviou na pequena área para o 2-1 a favor dos famalicenses, numa etapa complementar em que os forasteiros até estavam mais fortes.

Com este resultado, o Famalicão, que somou o seu segundo triunfo consecutivo, subiu provisoriamente a 12.º, com 17 pontos, a um do Vizela, que o antecede na classificação.