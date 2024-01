Benfica vende João Victor ao Vasco da Gama

O Benfica oficializou esta terça-feira a saída do futebolista brasileiro João Victor, mais de duas semanas depois de o defesa ter sido anunciado pelo Vasco da Gama como reforço, no último dia de 2023.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Vasco da Gama, do Brasil, para a transferência a título definitivo do atleta João Victor. Contratado pelo clube no verão de 2022, o defesa central disputou cinco jogos de águia ao peito e fez parte do plantel que festejou a conquista do título nacional em maio de 2023”, referiu hoje o clube lisboeta.

A informação das ‘águias’ chega depois de o Vasco da Gama ter indicado em 31 de dezembro que João Victor era “o primeiro reforço cruzmaltino para a temporada 2024”.

O Benfica lembra hoje que João Victor, que chegou à Luz em 2022/23, proveniente do Corinthians, e assinou por cinco épocas, esteve emprestado em boa parte da última época ao Nantes e nesta também não fez mais do que dois jogos, com 27 minutos de jogo.

O central foi contratado já depois de Lucas Veríssimo se lesionar com gravidade, mas acabou por não encontrar espaço na equipa, face à presença de Nicolas Otamendi e ao surgimento do jovem António Silva, num plantel ainda com Morato como opção para central.

Também Lucas Veríssimo, entretanto transferido para o Corinthians, não recuperou o lugar na equipa, depois da lesão grave que teve e acabou por sair.

O Benfica não adiantou os valores do negócio de João Victor, mas a imprensa brasileira adianta que o Vasco da Gama vai pagar aos ‘encarnados’ seis milhões de euros, numa transferência parcelada que poderá chegar aos oito.