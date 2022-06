Benfica vende Everton e anuncia Neres

O Benfica anunciou esta segunda-feira a saída do brasileiro Everton, por 13.5 milhões de euros, para o Flamengo, e confirmou a contratação do compatriota David Neres, extremo que estava ligado ao Shakhtar Donetsk e que custou 15.3 milhões aos encarnados.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o CR Flamengo para a alienação dos direitos desportivos e de 90% dos direitos económicos do jogador Everton Soares, pelo montante de € 13.500.000 (treze milhões e quinhentos mil euros). O valor global da alienação poderá atingir ou superar o montante de € 16.000.000 (dezasseis milhões de euros)”, lê-se.

Os ‘encarnados’ referem que terão direito a um milhão de euros, “dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva” do Flamengo, além de “10% do valor de uma futura transferência do referido jogador” ou a receber 1,5ME, “dependente da manutenção do vínculo laboral do jogador com o CR Flamengo a 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador”.

Por seu turno, Neres, de 27 anos, chega à Luz com um contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão cifrada nos 100 milhões de euros.