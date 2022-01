Benfica vence Paços de Ferreira

O Benfica encurtou este domingo para quatro pontos a diferença que o separa do Sporting, segundo classificado da I Liga de futebol, com um triunfo por 2-0 na receção ao Paços de Ferreira, para a 17.ª jornada.

No seu regresso aos triunfos, a formação ‘encarnada’ tirou partido da derrota sofrida pelos ‘leões’ em casa do Santa Clara (3-2), que permitiu ao FC Porto, com uma cambalhota no Estoril Praia (3-2), isolar-se na liderança, para se aproximar.

O Benfica chegou ao triunfo com golos de João Mário, aos 45+5 minutos, e Grimaldo, aos 75, já com os pacenses reduzidos a 10 unidades, por expulsão do Denilson Júnior (45+2), e infligiu a primeira derrota ao treinador César Peixoto.

Com esta vitória, os ‘encarnados’ passam a somar 40 pontos na terceira posição da tabela classificativa, a quatro do Sporting (segundo) e a sete do líder FC Porto, enquanto o Paços de Ferreira se mantém no 11.º posto, com 17 pontos.

O Sporting de Braga e o Famalicão empataram 2-2, numa partida em que os bracarenses jogaram cerca de uma hora em inferioridade numérica, após a expulsão de Bruno Rodrigues, aos 24 minutos.

Ricardo Horta, aos 13 minutos, colocou o Sporting de Braga em vantagem (1-0), mas, já depois da expulsão de Bruno Rodrigues, aos 24, o Famalicão deu a volta ao marcador, com golos de Ruben Lima (1-1), aos 31, e Ivo Rodrigues (1-2), aos 81.

Mario González empatou para os ‘arsenalistas’ aos 90 minutos e impediu o Famalicão de somar três pontos no dérbi minhoto.

Com este resultado, o Sporting de Braga mantém o quarto posto, com 32 pontos, enquanto o Famalicão, que não vence há cinco jogos, é 17.º e penúltimo classificado, com 12.

Em Portimão, o Marítimo venceu por 2-1 o Portimonense e subiu ao nono lugar da Liga, com 20 pontos, impedindo os algarvios, que seguem no sexto, com 24, de ascender ao quinto posto.

Guitane, aos 45+7 minutos, e Joel Tagueu, aos 90+1, marcaram os golos dos insulares, enquanto o do Portimonense, que ainda desperdiçou uma grande penalidade, por Carlinhos, aos 31, foi marcado por Fabrício, aos 68.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Belenenses SAD regressou aos triunfos, após cinco derrotas consecutivas, ao vencer em casa o Arouca, por 2-1, num jogo marcado por três expulsões.

Já depois das expulsões do arouquense André Silva, aos seis minutos, e do ‘azul’ Cafu Phete, aos 18, o Arouca colocou-se em vantagem por Oday Dabbagh, aos 37, que viria a ver o vermelho aos 76.

Nilton Varela empatou aos 73 minutos e Abel Camará, já no período de descontos, aos 90+3, garantiu o triunfo do Belenenses SAD.

O Belenenses SAD mantém-se no 18.º e último lugar, com 11 pontos, mas menos um jogo, enquanto o Arouca, que não vence há cinco jogos, é 16.º, em lugar de ‘play-off’ de manutenção, com 14.