Benfica vence Lusitânia nos Açores

O Benfica foi à ilha Terceira vencer o Lusitânia, que milita no Campeonato de Portugal, por 4-1, seguindo em frente na Taça de Portugal.

Os golos da partida da terceira eliminatória da competição foram apontados por João Mário (09 minutos), Rafa (36), Arthur Cabral (68) e Tiago Gouveia (87), tendo o golo da equipa da casa sido apontado por Enzo Ferrara (45), de grande penalidade.

A chuva que assolou a ilha Terceira não impediu a festa da Taça, que se fez num estádio lotado para receber os ‘encarnados’.

Mesmo sem imprimir grande intensidade, o Benfica dominou a partida, instalando-se no meio campo contrário e dispondo de vários lances de perigo.

O Lusitânia, por seu turno, tentou sempre apresentar um jogo de posse, mas não teve argumentos perante o poderio das ‘águias’.

Na primeira parte, a resistência do conjunto da ilha Terceira só durou nove minutos, quando João Mário, assistido por Aursnes, inaugurou o marcador com classe através de um remate de calcanhar.

Depois de várias oportunidades, os ‘encarnados’ chegaram ao segundo golo aos 35 minutos por intermédio de Rafa, com assistência de Chiquinho.

A equipa da casa, contudo, voltou à discussão do resultado oito minutos depois: através da cobrança de uma grande penalidade, Enzo Ferrara reduziu a vantagem, marcando um golo que ficará para a história centenária do clube açoriano.

Na segunda parte, o jogo continuou a ser disputado a um ritmo baixo e o Benfica, perdulário, foi desperdiçando oportunidades de golo. A equipa da casa, por outro lado, nunca desistiu de procurar investidas atacantes, que nunca tiveram grande consequência.

Aos 68 minutos, Arthur Cabral, que já tinha desperdiçado duas ocasiões para ‘faturar’, acertou com as redes e fez o 3-1, assinando o seu primeiro golo com a camisola ‘encarnada’.

Já perto do final, aos 87 minutos, Tiago Gouveia, numa excelente jogada individual, driblou a defesa adversária, entrou na área açoriana e ‘picou’ a bola sobre o guardião Diogo Sá, fazendo o quarto golo e fechando as contas do marcador.