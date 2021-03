Benfica vence em Braga e sobe ao terceiro lugar

O Benfica ascendeu ao terceiro lugar da I Liga de futebol, liderada de forma confortável pelo Sporting, com um triunfo por 2-0 em casa do Sporting de Braga, que ‘caiu’ do pódio, e jogo da 24.ª jornada.

Os golos ‘encarnados’ foram marcados por Rafa, aos 45+3 minutos, e pelo suíço Haris Seferovic, aos 56, que elevou para 14 os alcançados no campeonato, ficando apenas a um do sportinguista Pedro Gonçalves, que lidera a lista dos melhores marcadores.

O Sporting de Braga procurava a terceira vitória da época frente ao Benfica, depois do triunfo por 3-2 na Luz e por 2-1 nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, mas a missão ficou cedo complicada com a expulsão de Fransérgio, aos 39 minutos.

Com esta vitória, o Benfica subiu ao terceiro lugar, com 51 pontos, menos três do que o FC Porto, segundo, e 13 do que o Sporting, líder, enquanto os bracarenses baixaram ao quarto lugar, com 50.

Rio Ave e Belenenses SAD empataram a zero, em Vila do Conde, numa partida em que os ‘azuis’ jogaram em inferioridade numérica desde os três minutos, devido à expulsão do guarda-redes russo Stanislav Kritciuk.

As duas equipas seguem separadas por um ponto na tabela classificativa, com o Rio Ave na nona posição, com 27 pontos, e o Belenenses SAD, que somou o 11.º empate nesta edição da I Liga, no 10.º posto, com 26.

No fundo da tabela houve várias alterações, com destaque para a fuga aos lugares de despromoção do então lanterna-vermelha Farense e do Famalicão, por troca com Boavista e Marítimo, que caíram para 17.º e 18.º, respetivamente.

Para deixar a última posição da I Liga, o Farense venceu em casa do Boavista por 1-0, com um golo de Licá, aos 25 minutos, já depois de o escocês Ryan Gauld ter desperdiçado um penálti para os algarvios.

O triunfo do Farense, que subiu da 18.ª para a 15.ª posição, com 22 pontos, atirou o Boavista para o 17.º e penúltimo posto, com 21, os mesmos do Marítimo, que caiu do 14.º para o 18.º e último lugar.

No Funchal, o Famalicão goleou o Marítimo, por 4-0, com golos de Ivo Rodrigues, aos 32 e 50 minutos, e Anderson, aos 37 e 78, e conseguiu sair da zona de despromoção, subindo do 17.º e penúltimo posto para o 14.º, com 23 pontos.

Com a derrota sofrida em casa frente ao Famalicão, o Marítimo, que ainda desperdiçou um penálti por Rodrigo Pinho, aos 42 minutos, caiu para o último lugar, com 21 pontos, os mesmos do Boavista, penúltimo, e do Nacional, antepenúltimo.