Benfica vence em Alvalade e faz favor ao Porto

O Benfica abriu o caminho ao 30.º título do FC Porto, ao vencer no reduto do Sporting por 2-0, na 30.ª ronda da I Liga de futebol, com golos do inevitável Darwin e do inesperado Gil Dias.

O avançado uruguaio abriu o marcador aos 14 minutos e o português, que entrou em campo aos 74, para o lugar do brasileiro Everton, deu a ‘machadada’ final, aos 90+2, deixando o título praticamente decidido e reabrindo as contas do segundo lugar.

O Sporting mantém os 73 pontos e, devido à goleada expressiva dos ‘dragões’ (7-0 ao Portimonense), vê o líder já muito distante, com 82, e a quatro pontos de resgatar o cetro, com quatro jornadas por disputar, ao passo que o Benfica reduz distâncias para os ‘leões’, para seis pontos, somando 67, embora a tarefa continue muito difícil.

Enquanto os ‘leões’ mudaram três peças em relação ao triunfo no reduto do Tondela, por 3-1, na última ronda, com as entradas de Nuno Santos, Palhinha e Paulinho para os lugares de Matheus Reis (castigado), Ugarte e Marcus Edwards, respetivamente, o Benfica apostou no mesmo ‘onze’ da visita a Liverpool (3-3), para a Liga dos Campeões.

Nuns primeiros minutos com algumas cautelas de parte a parte, o Sporting dispôs da primeira aproximação, quando Paulinho surgiu sozinho junto a Vlachodimos, aos nove minutos, após passe de Pedro Gonçalves, mas não fez bem a rotação e atirou ao lado, sendo que estaria em posição irregular.

A turma ‘encarnada’ apareceu em Alvalade a apostar no seu ponto mais forte, que se cinge no ataque à profundidade para a velocidade de Darwin, e chegou assim ao golo inaugural: aos 14 minutos, um passe longo de Vertonghen desmarcou o uruguaio, que ganhou a Neto e ao compatriota Coates e atirou por cima de Adán, no seu 25.º golo na I Liga, nos mesmos jogos.

Em desvantagem, o Sporting assumiu mais a posse de bola, mas sem criar perigo junto de Vlachodimos, com exceção de um lance, aos 32 minutos, em que Sarabia encontrou Pedro Gonçalves no meio dos centrais, mas o grego reagiu prontamente e impediu o remate.

Na jogada anterior, tinha sido o Benfica a ameaçar o 2-0, por Diogo Gonçalves, solto no flanco direito e a atirar para boa intervenção de Adán. Aos 38, Otamendi introduziu até a bola na baliza, mas em posição irregular, na sequência de um canto.

O encontro reiniciou entretido, com boas oportunidades para os dois lados: primeiro, um remate potente de Everton passou ligeiramente ao lado e, na resposta imediata, Sarabia cabeceou à trave e Pedro Porro rematou para defesa segura de Vlachodimos.

No entanto, pouco mais se viu em termos de ocasiões no segundo tempo, com a turma benfiquista a conseguir suster as tentativas ‘verde e brancas’, com Paulinho a atirar, em rotação, ao lado, aos 57 minutos, antes das primeiras alterações na equipa caseira.

O uruguaio Ugarte e o argelino Slimani entraram para os lugares de Luís Neto e Pedro Gonçalves, o que fez Paulinho descair para o flanco esquerdo e Palhinha recuar para terceiro central – durante 10 minutos -, até dar o lugar a Ricardo Esgaio, enquanto o inglês Marcus Edwards entrou para o lugar de Sarabia, aos 69.

Nélson Veríssimo respondeu com as entradas de Paulo Bernardo, Gil Dias, André Almeida e João Mário – que levou uma monumental assobiadela do estádio -, para os derradeiros minutos, numa postura mais defensiva, para segurar a vantagem mínima.

Contudo, perante um desinspirado Sporting em zonas de finalização, a formação da Luz aproveitou para ‘matar’ o encontro num contra-ataque, já durante os sete minutos de compensação, através do inesperado Gil Dias, que surgiu sozinho em zona frontal.

O português, que já não jogava em provas nacionais desde 29 de janeiro, na final da Taça da Liga, também frente ao Sporting – jogou 16 minutos -, recebeu uma bola de Darwin, que conduziu pela esquerda, e sentenciou a partida e (quase) o campeonato.