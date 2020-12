Benfica vence e está a dois pontos do Sporting

Um golo nos descontos do alemão Luca Waldschmidt permitiu ao Benfica vencer por 2-1 em casa do Paços de Ferreira, para a nona jornada da Liga de futebol, e reduzir para dois pontos a diferença para o líder Sporting.

Após o deslize do Sporting em casa do Famalicão (2-2), Benfica e Sporting de Braga dependiam apenas de si para reduzir a diferença para os ‘leões’, mas apenas os ‘encarnados’ conseguiram, dado os ‘arsenalistas’ terem perdido por 2-1 com o Belenenses.

No estádio da Luz, o moldavo Oleg Reabciuk ainda colocou os pacenses em vantagem, aos 24 minutos, mas Rafa Silva empatou, aos 58, e o alemão Luca Waldschmidt, aos 90+4, garantiu a conquista dos três difíceis pontos para as ‘águias’.

O Benfica subiu ao segundo lugar, com 21 pontos, a dois do líder Sporting, e com dois de vantagem sobre o FC Porto, terceiro, com 19, enquanto o Paços de Ferreira, que interrompeu uma série de cinco jogos sem perder, é sexto, com 14.

O Belenenses venceu por 2-1 na receção ao Sporting de Braga, que viu interrompida uma série de seis vitórias consecutivas, tendo a formação ‘arsenalista’ caído para o quarto lugar da I Liga.

Miguel Cardoso, aos 33 minutos, e Afonso Sousa, aos 45+1, marcaram os golos dos ‘azuis’, com Paulinho, aos 70, a reduzir, na marcação de uma grande penalidade, numa altura em que os ‘arsenalistas’ jogavam com 10, por expulsão de David Carmo.

O Sporting de Braga caiu para o quarto lugar, com 18 pontos, a cinco do líder Sporting, a três do Benfica e um do FC Porto, enquanto o Belenenses SAD, que não vencia desde a primeira jornada, subiu ao oitavo lugar, com 11.

No Funchal, o Santa Clara venceu na visita ao Nacional por 3-1, num regresso aos triunfos com golos de Carlos Júnior, aos 23 minutos, Raschid, na conversão de uma grande penalidade aos 34, e Thiago Santana, também de penalti, aos 86.

O Nacional ainda reduziu por intermédio de Gorré, aos 36 minutos.

Com este triunfo, o Santa Clara regressa às vitórias, depois de duas derrotas consecutivas no campeonato, e está em sétimo, com 13 pontos, enquanto o Nacional somou a segunda derrota seguida e é décimo, com 10 pontos.

Em Vila do Conde, Rio Ave e Boavista empataram a zero e somaram o terceiro encontro consecutivo sem vencer na prova.

Com este empate, os vila-condenses passaram a somar 11 pontos e ocupam o nono lugar, enquanto os ‘axadrezados’, que têm apenas um triunfo em nove jogos, deixaram o lugar do ‘play-off’ de manutenção, ao somarem oito pontos.