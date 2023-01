Benfica transfere Brooks para a Alemanha

O futebolista norte-americano John Brooks transferiu-se do Benfica – após ter disputado apenas cinco jogos pelo líder da I Liga portuguesa – para o Hoffenheim, 13.º classificado da Liga alemã.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o TSG Hoffenheim, da Alemanha, para a cedência, a título definitivo, do futebolista John Brooks”, que tinha contrato até ao fim da temporada 2022/23, informou o Benfica, em comunicado publicado no seu site.

Sem revelar o valor da contratação do defesa central, de 29 anos, o Hoffenheim, que tem no plantel o português Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting, indicou nas redes sociais que o jogador norte-americano assinou por uma época e meia, até 30 de junho de 2024.

John Brooks chegou a Lisboa em setembro de 2022, numa altura em que o Benfica tinha acabado de perder Morato, devido a lesão, o que, aliado às ausências prolongadas de João Victor e Lucas Veríssimo, também lesionados, e à saída iminente de Vertonghen, deixou os ‘encarnados’ com apenas dois centrais disponíveis: Otamendi e António Silva.

O defesa, que tem 45 internacionalizações e três golos marcados pelos Estados Unidos, participou em cinco jogos da equipa lisboeta e foi titular apenas em dois, um para a Taça de Portugal, com o Caldas, e outro para a Taça da Liga, com o Estrela da Amadora.

Natural de Berlim, John Brooks teve no Benfica a primeira experiência fora do futebol alemão, no qual representou, até agora, apenas dois clubes: Hertha Berlim e Wolfsburgo, do qual se transferiu para o Benfica, como jogador livre, após ter terminado o contrato.