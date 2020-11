Benfica tem estreia de sonho na Liga dos Campeões

A equipa feminina do Benfica qualificou-se esta quarta-feira para a segunda eliminatória da Liga dos Campeões, ao vencer por 3-1 na visita às gregas do PAOK, em jogo disputado no estádio Makedonikos, em Salonica.

Na estreia absoluta das ‘águias’ na competição, Ana Vitória, aos três minutos, Cloé Lacasse, aos 44, e Catarina Amado, aos 61, marcaram os golos do Benfica, enquanto Thomai Vardali marcou para o PAOK, aos 57.

O sorteio da segunda eliminatória está marcado para sexta-feira, com o Benfica a conhecer o adversário que defrontará em jogo agendado para 18 ou 19 de novembro, também a uma única mão.

