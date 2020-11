Benfica segue em frente na Liga dos Campeões

O Benfica apurou-se esta quarta-feira para os 16 avos de final da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao vencer em Bruxelas o Anderlecht por 2-1, em jogo da segunda ronda de qualificação.

As belgas adiantaram-se no marcador aos 55 minutos, por intermédio de Tison, mas o Benfica não demorou a responder e empatou volvidos sete minutos (62), através de um remate de fora da área da brasileira Nycole Raysla, jogadora que ‘bisou’ e colocou as ‘encarnadas’ na frente, aos 78, através de um espetacular remate em arco.

Na sua época de estreia na prova, a equipa benfiquista segue para os 16 avos de final, que serão disputados a duas mãos, em 08/09 de dezembro e em 15/16 de dezembro, cujo sorteio decorrerá na próxima terça-feira (24 de novembro), em Nyon, na Suíça.