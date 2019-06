Benfica renova com Rafa

O futebolista internacional português Rafa renovou contrato por mais três épocas com o Benfica, prolongando o vínculo até 2024, comunicou a SAD do clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa (…) que renovou o contrato de trabalho desportivo com o atleta Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva (Rafa) por mais 3 (três) épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2024”, refere a nota da SAD do Benfica.

No mesmo documento, a SAD ‘encarnada’ informa que a cláusula de rescisão de Rafa foi atualizada para 80 milhões de euros, subindo, assim, em 20 ME.