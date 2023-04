Benfica regressa às vitórias

Um golo solitário de Otamendi deu a vitória por 1-0 ao Benfica na receção ao Estoril Praia, em jogo da 29.ª jornada da I Liga, o que permite às ‘águias’ um regresso aos triunfos quatro jogos depois.

O único golo do encontro foi marcado pelo capitão do Benfica, Nicolas Otamendi (44), de cabeça, num lance criado por David Neres após um pontapé de canto.

Depois de duas derrotas consecutivas na liga, com este triunfo, o Benfica soma agora 74 pontos no primeiro lugar do campeonato, repondo em quatro a diferença para o FC Porto, segundo classificado, e seis para o Sporting de Braga, que segue na terceira posição.

Já o Estoril Praia somou na Luz a terceira derrota seguida e com 25 pontos, no 15.º lugar, está apenas três pontos acima do lugar que ‘obriga’ a jogar o ‘play-off’ de despromoção.

Com naturalidade, o Benfica entrou no encontro de olhos postos na baliza do Estoril Praia e a primeira oportunidade de golo apareceu ao minuto 12, por João Neves. O médio, uma das surpresas de Schmidt no onze inicial, foi esquecido na área na marcação de um canto e de cabeça quase fazia o golo na estreia como titular.

A pressão do Benfica era cada vez mais intensa e aos 19 foi Rafa a desperdiçar um ressalto de Gamboa, ao rematar por instinto para a bancada.

Ao minuto 35 surgiu o primeiro caso da partida com Rui Costa a assinalar grande penalidade favorável ao Benfica, depois de alertado pelo VAR e de muitos minutos passados em análise. A decisão acabou por ser o castigo máximo, por um toque de Tiago Araújo no médio do Benfica, mas o mesmo João Mário não conseguiu enganar Dani Figueira, que defendeu a bola com o pé.

As bancadas da Luz impacientavam-se e foi Neres a aliviar a pressão num lance de magia: aos 44 minutos, na sequência de um canto, o brasileiro tirou dois adversários da frente com uma finta, foi à linha final, meteu o pé direito na bola e entregou-a com selo de golo na cabeça de Otamendi. O capitão ‘encarnado’ aceitou a encomenda e atirou colocado sem hipótese de defesa para Dani Figueira, colocando o Benfica em vantagem no jogo.

Na segunda parte, sem surpresa, o Benfica manteve-se instalado no meio-campo do Estoril, mas ficou evidente o momento sensível que os ‘encarnados’ vivem na época, com lances mal definidos, muito nervosismo e um futebol aos repelões.

Talvez sentindo isso mesmo a partir do banco de suplentes, Roger Schmidt mexeu mais cedo do que é seu costume e fez entrar Musa e Florentino em jogo. O croata não demorou a mostrar ao alemão que acertou na escolha e aos 72 recebeu na zona central, com uma passada larga isolou-se e bateu Dani Figueira pela segunda vez. Fez-se a festa na Luz, mas o VAR detetou um fora de jogo e o resultado voltou a mostrar 1-0.

Até ao minuto 90 a vitória do líder da liga nunca foi colocada em perigo pela equipa orientada por Ricardo Soares, mas as bancadas da Luz não descansaram até ao apito final, tendo ainda tido a oportunidade de ver João Mário desperdiçar mais uma oportunidade clara em que a bola embateu caprichosamente no poste.