Benfica regressa às vitórias

O Benfica, com uma boa segunda parte ante o Rio Ave, regressou às vitórias, após quatro jogos sem ganhar, e recuperou um pouco do atraso que tem na I Liga portuguesa de futebol.

A vitória por 2-0 no estádio da Luz, para a 21.ª jornada, fez-se com golos de jogadores mais antigos no clube, como o são Seferovic (59) e Pizzi (78), ambos com assistências de Everton, um dos reforços de época.

Graças ao empate de Sporting e FC Porto, na noite de sábado, os ‘encarnados’ recuperam dois pontos aos outros grandes do futebol português, ao mesmo tempo que beneficiam da derrota do Paços de Ferreira nos Açores (3-0 ante o Santa Clara) para consolidar o quarto lugar.

O Sporting, após ultrapassar o obstáculo do jogo do Dragão, reforça-se como grande favorito, agora com 55 pontos. O FC Porto, com 45, caiu para terceiro, um ponto atrás do Sporting de Braga, vencedor frente ao Nacional na Madeira por 2-1.

São estas três equipas que estão nos lugares de acesso à Liga dos Campeões, um objetivo que ficou mais próximo das ‘águias’, que com 42 pontos estão a três dos portistas. Em quinto, a descolar um pouco na ronda, segue o Paços de Ferreira, com 38.

No ano de uma das maiores crises de resultados em décadas, o Benfica vem de uma eliminação ante o Arsenal para a Liga Europa, mas a discutir o resultado até ao fim, o que pode ‘ajudar’ a centrar o foco nos objetivos que restam – a melhoria no campeonato e a Taça de Portugal, em que está ‘com um pé’ na final.

Quanto ao Rio Ave, está em 11.º, com 22 pontos, mais três que o primeiro dos clubes em zona de descida.

No outro jogo do dia, a fechar a jornada, Moreirense e Belenenses SAD empataram 2-2, com os ‘azuis’ a recuperarem duas vezes de uma desvantagem no marcador.

Em Moreira de Cónegos, a equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Rafael Martins, aos 11 minutos, mas Gonçalo Silva, aos 17, empatou. Aos 37, Rafael Martins ‘bisou’ na partida e o Belenenses SAD chegou de novo ao empate, aos 72, por intermédio de Cassierra.

Com mais este empate, o Moreirense está em oitavo lugar, com 26 pontos, enquanto o Belenenses SAD, que não perde há cinco jogos no campeonato (quatro empates e uma vitória) ocupa o 10.º, com 22, três pontos acima da linha de despromoção de uma prova em que muitas equipas ainda estão na luta pela manutenção.