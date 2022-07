Benfica protestou na cerimónia de lançamento da Liga

O Benfica apresentou-se em protesto na cerimónia de lançamento da Liga 2022/2023, onde foram entregues os prémios referentes à última época e sorteados os calendários da I Liga e Liga 2 para a próxima época.

Segundo o jornal A Bola, esta posição dos encarnados serviu como protesto para com os castigos considerados injustos ao longo da última época, bem como as críticas à arbitragem e ao VAR que, na ótica do Benfica, foram ignoradas pela Liga.

Assim, as respostas telegráficas de Sílvio Cervan (recebeu o prémio fair-play), Vlachodimos (eleito para o prémio Neno, destinado ao jogador com mais fair-play) e Henrique Araújo, eleito o melhor jovem da Liga 2, foram o espelho do mal-estar das águias em relação ao organismo.

O avançado Henrique Araújo até foi mais além e dedicou o agradecimento exclusivamente ao Benfica, deixando a Liga de parte.

Apenas Simão Sabrosa, diretor de relações institucionais, fugiu às poucas palavras dos restantes aquando do discurso após a entrega do prémio de mérito à Fundação Benfica.

Darwin Núñez, considerado o melhor jogador da Liga, também discursou em videoconferência, mas já não é jogador do Benfica, representando agora o Liverpool.

