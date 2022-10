Benfica, Porto e Sporting cumpriram

Benfica, FC Porto e Sporting venceram Rio Ave, Portimonense e Santa Clara, respetivamente, para a nona jornada, e mantiveram entre si as mesmas distâncias pontuais na I liga portuguesa de futebol.

O líder Benfica, com 25 pontos, mais três do que o FC Porto, segundo, e nove que o Sporting, atual quinto, retomou o caminho dos triunfos ao vencer o Rio Ave por 4-2, após ter perdido os primeiros pontos na visita ao Vitória de Guimarães (0-0), na ronda anterior.

Os ‘encarnados’ viram-se em desvantagem no Estádio da Luz, com um golo de Fábio Ronaldo (06 minutos), mas deram a volta ao marcador com um ‘bis’ de Gonçalo Ramos (13 e 45+1), um autogolo de Jhonatan (19) e um tento de Musa (62), antes de Guga reduzir para os visitantes (86).

Em vésperas de visitar o Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões, depois de o empate a 1-1 com os franceses registado quarta-feira na Luz, o Benfica segue firme na liderança da I Liga, com 25 pontos, enquanto o Rio Ave está na 10.ª posição, com nove.

O FC Porto venceu por 2-0 em casa do Portimonense e isolou-se provisoriamente no segundo lugar do campeonato, dado que o Sporting de Braga, que partiu para esta jornada com os mesmos pontos dos ‘dragões’, só no domingo joga com o Desportivo de Chaves.

Otávio (22 minutos) e Pepê (52) marcaram os golos dos portistas, que conquistaram a segunda vitória seguida na prova, na antecâmara da deslocação a casa dos alemães do Bayer Leverkusen, para a Liga dos Campeões, e, num futuro próximo, da receção ao Benfica.

Os ‘azuis e brancos’ passaram a somar 22 pontos, mantendo em três a diferença para o líder Benfica, e provisoriamente mais três do que o Sporting de Braga, terceiro, enquanto o Portimonense averbou o segundo desaire consecutivo e é sétimo colocado, com 15.

Em Ponta Delgada, nos Açores, o Sporting venceu por 2-1 o Santa Clara e subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 16 pontos, mantendo os mesmos nove para o líder Benfica e seis para o ‘vice’ FC Porto.

Depois da derrota em casa do Marselha (4-1), na Liga dos Campeões, o Sporting voltou aos triunfos numa partida ‘morna’, com golos de Morita (29 minutos) e de Nuno Santos (90). Tagawa ainda reduziu para o Santa Clara aos 90+5 minutos.

Os ‘leões’ subiram provisoriamente ao quinto posto, com 16 pontos, enquanto que o Santa Clara, com o quarto jogo seguido sem vencer e com apenas uma vitória em nove encontros, segue na 16.ª posição, de acesso ao ‘play-off’ de manutenção, com cinco.

O Vitória de Guimarães, que na última jornada travou o líder Benfica (0-0), sendo a primeira equipa a roubar pontos aos ‘encarnados’ na prova, venceu por 1-0 em casa do Paços de Ferreira.

Depois de empates com Arouca e Benfica, os vitorianos chegaram à vitória com um golo do angolano Nélson da Luz, logo aos nove minutos, num encontro em que se registaram três expulsões, a primeira para os minhotos (André Amaro, aos 41) e as restantes para os pacenses (Antunes, aos 90, e Nuno Lima, aos 90+4).

O Vitória de Guimarães mantém-se no nono lugar, com 14 pontos, enquanto o Paços de Ferreira continua sem vencer qualquer partida e segue em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo posto, com dois.