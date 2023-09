Benfica perto da fase de grupos da Champions feminina

O Benfica procura estar pela terceira vez consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, num apuramento em que começa por defrontar o estreante, mas não menos competente, Cliftonville.

“O Benfica também já se estreou, esteve nesse papel e não foi por isso que foi mais ou menos competente. Com toda a certeza é uma equipa que trabalhou muito bem para estar aqui”, considerou hoje Filipa Patão, a treinadora do Benfica.

Na antevisão do jogo de quarta-feira, a disputar no Centro de estágios do Seixal, a treinadora das ‘encarnadas’ espera na primeira eliminatória um adversário diferente daquilo a que o Benfica está habituado.

“Baseia-se nas suas capacidades físicas, mais jogo direto, do que equipas que estamos mais habituadas a ver de posse, é mais de jogo direto, de transições, simplifica muito, em dois, três passos quer procurar zonas de finalização. É uma equipa mais vertical e objetiva do que outras equipas que estamos habituadas a defrontar”, explicou.

Pela frente, as ‘águias’ têm as campeãs da Irlanda do Norte, e em caso de vitória defrontam ainda nesta primeira eliminatória – que tem uma meia-final e uma final -, o vencedor do jogo entre as cazaques do BIIK-Shymkent e as letãs do SFK Riga.

Em três presenças consecutivas na ‘Champions’, o Benfica começou, num modelo diferente, por chegar aos 16 avos de final, em 2020/21, e nas épocas seguintes entrou, em novo formato, na fase de grupos, depois de ultrapassar as duas primeiras rondas.

“A vantagem de jogar em casa é maravilhosa, é a primeira vez que o fazemos e sabemos a importância que é jogar junto dos nossos adeptos, nas nossas instalações”, disse ainda a treinadora do Benfica, em antevisão do jogo de quarta-feira (20:00).

Também a internacional portuguesa Kika Nazareth espera contar com o apoio dos adeptos, com os quais diz existir grande simbiose.

“Faço o apelo para que os benfiquistas se reúnam aqui, na quarta-feira à noite, É bom existir esta simbiose, precisamos deles, e eles sabem. Cada vez há mais pessoas, mais músicas a serem cantadas e mais apoio. É o Benfica que vai jogar, venham à nossa casa”, apelou a avançada.

Para a jogadora a recuperação do exigente jogo da meia-final da Supertaça, diante do Sporting de Braga (3-3, 4-2 nas grandes penalidades), está feita, e agora a vontade é a de entrar com o pé direito na Liga dos Campeões.

“Como o fizemos nas duas últimas épocas. Tiramos o nosso dia de festejos e agora é foco no próximo jogo e a máxima das atenções para o adversário que nos espera”, garantiu a internacional lusa.

O jogo entre Benfica e Cliftonville, do grupo 6 da primeira eliminatória da ‘Champions’, está agendado para quarta-feira no Centro de estágios do Seixal (20:00) e terá arbitragem da moldova Oxana Cruc.