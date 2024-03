Benfica não tremeu face ao Estoril

Os golos dos futebolistas Kökçu, Marcos Leonardo e Tiago Gouveia deram a vitória ao Benfica, por 3-1, na receção ao Estoril Praia, em jogo da 25ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A precisar de vencer, fruto das exibições menos conseguidas nos últimos jogos, o treinador Roger Schmidt apresentou um ‘onze’ alternativo, no qual Kökçü, com um golo, uma assistência e um par de remates à baliza de Dani Figueira foi o maestro dos ‘encarnados’. Menos exuberantes, mas muito mais equilibrados, foram ‘apenas’ surpreendidos pelo golo de Rodrigo Gomes, aos 22 minutos e que naquele momento dava a igualdade (1-1).

Hoje, para além de não poder contar com o castigado Otamendi, fruto da expulsão frente ao FC Porto (derrota por 5-0), o treinador alemão mexeu no meio campo defensivo e ofensivo e, novamente, no ataque.

Deixou no banco João Neves, Rafa e Di María, tendo entrado para os seus lugares João Mário, Tiago Gouveia e Kökçü (David Neres jogou no lado direito, habitualmente do argentino). O turco alinhou nas costas de Marcos Leonardo, hoje o ponta-de-lança dos ‘encarnados’ e que se estreou como titular.

Por sua vez, Vasco Seabra promoveu três alterações no Estoril Praia em relação à derrota com o Vitória de Guimarães (3-1): saíram Winther, Alejandro Marqués e João Marques para as entradas de Mangala, Wagner Pina e Cassiano.

As mudanças tornaram o Benfica, por um lado, mais consistente e equilibrado, sobretudo na compensação defensiva por parte dos jogadores mais adiantados, mas, por outro, mais débil no que toca ao entrosamento entre os jogadores.

Os 48.964 espetadores presentes na Luz puderam ver Kökçü inaugurar o marcador, aos 15 minutos, na sequência de uma jogada de insistência da direita: Neres cruzou para a entrada da área, onde surgiu o internacional turco a rematar para o poste direito do guarda-redes Dani Figueira, que nada pôde fazer.

O Estoril Praia não desarmou e, aos 22 minutos, chegou à igualdade num lance em que Trubin, com uma defesa para a frente, não ficou isento de culpa, já que a bola sobrou para Rodrigo Gomes, depois de um primeiro remate de Heriberto, fazer o 1-1.

Marcos Leonardo, em cima do intervalo, recolocou o Benfica na condição de vencedor, depois de um mau atraso, de cabeça, de Tiago Gomes, e já com o guarda-redes Dani Figueira batido.

A abrir a segunda parte, Tiago Gouveia, a passe de Kökçü, fez o 3-1, depois de roubar a bola a Vital e ter fugido de Mangala, dissipando os fantasmas existentes.

O antigo central do FC Porto viria, aos 66 minutos, a estar envolvido num choque, dentro da área do Estoril Praia, com o avançado Marcos Leonardo. Após intervenção do videoárbitro (VAR), o árbitro Manuel Oliveira explicou, em comunicação para todo o estádio, que “o jogador número 22 não cometeu infração”, motivo pelo qual não haveria lugar à grande penalidade.

Com esta almofada de dois golos, Roger Schmidt, aos 75 minutos, aproveitou para colocar em campo Rollheiser e Arthur Cabral, para os lugares de David Neres e Marcos Leonardo, e depois Morato, João Neves e Alvaro Carreras, com destaque para o facto de o espanhol ter jogado no lado direito da defesa, já que Bah saiu com problemas físicos.

João Neves, aos 90 minutos, esteve a milímetros de fazer o 4-1, mas a bola acabou por bater na trave e o resultado não sofreu alteração.

Assim, os ‘encarnados’ mantêm-se a um ponto do líder Sporting (que tem um jogo em atraso), ao somarem 61, enquanto os estorilistas descem ao 16.º lugar, de ‘play-off’ de manutenção.