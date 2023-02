Benfica não se deixou impressionar pelo Casa Pia

O Benfica venceu este sábado em casa o Casa Pia por 3-0, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e alargou a vantagem no topo da tabela classificativa, pressionando os adversários que ainda não jogaram.

Com uma exibição ‘de gala’, os ‘encarnados’ demonstraram o bom futebol que os colocou no topo da tabela e chegaram aos 53 pontos, mais 11 do que o FC Porto, segundo, e 13 do que o Sporting de Braga, terceiro, que só jogam no domingo.

Por seu lado, o Casa Pia, uma das surpresas do campeonato, é quinto, com 30, mas foi alcançado pelo Vitória de Guimarães e ainda pode ver o Sporting, quarto com 35, distanciar-se mais na segunda-feira.

O médio João Mário continuou hoje a mostrar uma veia goleadora, aos 30 anos, que não lhe era conhecida antes, tendo hoje ‘bisado’, aos 35 e aos 43 minutos, somando agora 16 tentos em todas as competições esta época, com o dinamarquês Bah a completar o resultado, a passe do internacional português, aos 71.

Mário tem agora 12 golos na I Liga, juntando-se ao colega de equipa Gonçalo Ramos e ao espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente, no topo da tabela de melhores marcadores.

Antes da partida, o clube homenageou o antigo ‘capitão’ André Almeida, que rescindiu contrato com as ‘águias’, por quem alinhou em mais de 300 encontros, com Alexander Bah a descrever o internacional português como “uma lenda” dos lisboetas, na ‘flash interview’.

No jogo de abertura da ronda, em Ponta Delgada, o Santa Clara esteve a perder duas vezes, mas um ‘bis’ de Gabriel Silva, aos 60 e aos 86 minutos, resgatou um empate a duas bolas com o Boavista.

Os ‘axadrezados’ foram aos Açores para manter vivas as aspirações europeias e o francês Sasso, aos 13 e aos 64 minutos, colocou a equipa por duas vezes na frente, mas só conseguiram sair do arquipélago com um ponto.

Com um jogo em atraso, a equipa de Petit é para já oitava, com 25 pontos, tendo somado o terceiro jogo sem perder, enquanto os açorianos estão cada vez mais ‘afundados’ na cauda da tabela, sem vencer há seis jornadas e no 16.º lugar, de ‘play-off’ de manutenção, com 15, podendo acabar abaixo do Marítimo.

No encontro que encerrou o dia, o Estoril Praia somou hoje o 14.º jogo sem vencer no campeonato, prosseguindo no 14.º posto com 19 pontos (e menos um jogo), ao perder por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães, que contou com um tento de Safira, aos 11 minutos, para se ‘colar’ ao Casa Pia com 30 pontos.

No domingo, o FC Porto entra em campo no Estádio do Dragão, na receção ao Vizela, em busca de recolocar a diferença para as ‘águias’ em oito pontos, a mesma missão do Braga, no dérbi minhoto em que acolhe o Famalicão.

O dia conta ainda com um Desportivo de Chaves-Marítimo e o Gil Vicente-Arouca.

A jornada termina na segunda-feira, com o Portimonense a receber o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, pelas 19:00, e o Sporting a visitar o terreno do Rio Ave, pelas 21:15, para não perder o ‘comboio’ da luta pelo pódio.