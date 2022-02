Benfica não falhou em Tondela

O Benfica consolidou o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol ao vencer em Tondela (3-1), enquanto o Moreirense fechou a 21.ª jornada ao triunfar na receção ao lanterna-vermelha Belenenses SAD (4-1).

Os ‘encarnados’ recuperaram da derrota com o Gil Vicente (2-1), no campeonato, e da final da Taça da Liga perdida para o rival Sporting (2-1), somando um triunfo que permite reforçar o último lugar de pódio.

As ‘águias’ somam agora 47 pontos, menos 12 do que o líder FC Porto, que no domingo venceu em Arouca (2-0), e menos seis do que o Sporting, que bateu o Famalicão (2-0), mas mais nove do que o quarto classificado, o Sporting de Braga, derrotado no dérbi do Minho pelo Vitória de Guimarães (2-1).

O brasileiro Everton abriu a contagem, aos 23 minutos, antes de o uruguaio Darwin Núñez ampliar a vantagem, aos 34, com um grande remate que lhe permitiu, de resto, reforçar a liderança na tabela dos melhores marcadores, levando 16, acima dos 14 do colombiano Luis Díaz, vendido no final de janeiro pelo FC Porto ao Liverpool.

Gonçalo Ramos fez o 3-0 aos 53, marcando pelo terceiro jogo seguido na Liga, antes de o defesa-central Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting aos beirões, reduzir a dois minutos dos 90.

O Tondela acabou o jogo com menos um, dada a expulsão de Neto Borges aos 65, e é 14.º classificado, com 20 pontos, após uma partida em que ‘reforçou’ o indesejado estatuto de pior defesa do campeonato, ante o melhor ataque, somando a sétima derrota em casa, mais do que qualquer outra equipa.

A 21.ª jornada terminou bem para lá das 23:00, com uma partida entre os dois últimos classificados agendada para uma segunda-feira às 21:15 em Moreira de Cónegos, onde o Moreirense levou de vencida o Belenenses SAD.

Os adeptos que se deslocaram ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas viram, ainda assim, uma partida com cinco golos, o primeiro de Yan Matheus, aos 18 minutos, dando uma liderança à equipa da casa que não haveria de durar.

O capitão Abel Camará deu esperança aos ‘azuis’, mas a expulsão do senegalês Ndour, aos 40, imediatamente seguida de um golo de cabeça de Pablo (43), acabou com qualquer réstia de esperança para os forasteiros, agora sem vencer há cinco jogos.

No segundo tempo, Yan assistiu André Luís para o seu sexto golo no campeonato, mas o primeiro nas últimas 10 jornadas, pondo fim ao jejum, e um remate acrobático de Derik Lacerda, aos 88, fechou a contagem no Minho.

Os cónegos, que venceram em casa pela primeira vez sob o comando do treinador Ricardo Sá Pinto, saíram da zona de descida, voltando aos triunfos após três jogos sem vencer, dois sem pontuar, subindo ao 15.º lugar com 19 pontos. Os ‘azuis’ estão cada vez mais abaixo da ‘linha de água’, com 12.