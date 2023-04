Benfica não encontrou a chave para os três pontos e voltou a perder

O Desportivo de Chaves venceu o Benfica, por 1-0, com golo de Issah Abass, em encontro da jornada 28 da I Liga de futebol, impondo a segunda derrota consecutiva no campeonato ao líder.

Depois do desaire em casa frente ao Sporting de Braga (1-2) e do nulo em Barcelos, frente ao Gil Vicente (0-0), o Desportivo de Chaves regressou às vitórias ao bater o Benfica pela margem mínima, nos descontos, com um golo solitário de Issah Abass (90+4), que impôs a segunda derrota consecutiva ao líder da competição.

A partida começou intensa, mas com a bola longe das redes e sem ocasiões efetivas de golo até aos 11 minutos, altura em que um corte decisivo de Carlos Ponck, após receção perigosa de Neres ao segundo poste da baliza transmontana, impediu os ‘encarnados’ de se adiantarem no marcador.

Estatisticamente por cima do jogo, os visitantes procuraram jogar nas alas, mas desperdiçaram algumas oportunidades de golo pelo caminho, com Rafa (19 minutos) e António Silva (30) a falharem o objetivo e Steven Vitória (32) a negar o golo a David Neres.

Um minuto depois, o capitão dos ‘encarnados’ Otamendi pôs Paulo Vítor à prova com um cabeceamento ao segundo poste, mas o guarda-redes brasileiro estava atento.

Entretanto, os transmontanos foram revelando uma defesa sólida, organizada e dificultaram a criação de espaço para o remate ao adversário, à medida que conseguiam sair em contra-ataque e chegar ao último terço do relvado, com algum perigo tático, mas sem dar grande trabalho a Odysseas.

Por seu turno, os ‘encarnados’ foram pressionando a defensiva flaviense nos últimos minutos da primeira parte, a chegar várias vezes à área dos visitados, mas sem oportunidades efetivas de golo.

Já em tempo de compensação (45+3), o capitão dos transmontanos, João Teixeira, foi chamado a cobrar um livre, mas o remate direto, de longe, passou longe das redes guardadas por Odysseas.

A etapa complementar arrancou com o marcador a zero, mas com os visitantes a demonstrar rapidamente a vontade de o inaugurar. Logo aos 47 minutos, João Mário esteve muito perto de marcar, mas o corte de Bruno Langa em cima da linha de baliza impediu a bola de entrar nas redes transmontanas. Logo depois, o médio português ainda foi à recarga, mas Paulo Vítor não facilitou.

A resposta dos visitados surgiu pouco depois, aos 52, com uma jogada individual de Juninho Vieira que ‘despertou’ o municipal de Chaves. O avançado brasileiro recebeu a bola perto do meio-campo dos flavienses e conseguiu contornar a defensiva benfiquista até à área contrária, onde chegou isolado, mas o remato acabou por sair contra Vlachodimos.

Aos 59, Juninho voltou a falhar o objetivo após cruzamento de João Correia, enquanto a pressão dos visitantes ia subindo de tom, sobretudo por intermédio de João Mário (62 e 73 minutos), o que não deixava margem para falhas e distrações.

Vítor Campelos recebeu a mensagem e operou três substituições, com Euller, Héctor e Abass a entrar para o lugar de Benny, Juninho e João Correia, respetivamente, para renovarem esperança de alterar o marcador.

Mas foram os ‘encarnados’ os primeiros a tentar a sorte, com um remate forte de Aursnes (75), à entrada da área, que passou perto das redes guardadas por Paulo Vítor, que esteve em destaque pouco depois, aos 83, ao negar o golo aos lisboetas após ter sido surpreendido com um cruzamento de João Neves.

Aos 89, nova oportunidade para o Benfica, por intermédio de Gonçalo Guedes, mas, mais uma vez, Paulo Vítor estava atento e agarrou o esférico sem dificuldade.

Já em tempo de compensação, Héctor Hernández esteve perto de finalizar (90+1), mas o passe saiu mal ao ponta de lança espanhol.

Do lado dos ‘encarnados’, Otamendi (90+3) não conseguiu superar Paulo Vítor, que, mesmo em queda, negou o golo ao capitão do Benfica, que, logo depois, esteve em destaque no lance que viria a ser decisivo.

Após má receção do argentino, Abass recuperou o esférico, avançou em direção à baliza contrária e colocou o esférico no fundo das redes dos visitantes, fazendo o golo da vitória do Desportivo de Chaves (90+4).

Tempo houve, ainda, para um canto a favor das ‘águias’ após Otamendi ter cabeceado contra Nélson Monte, mas sem perigo para o guardião dos transmontanos.