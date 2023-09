Benfica não deu hipótese de vitória ao Guimarães

O Benfica goleou este sábado o Vitória de Guimarães (4-0), na quarta jornada, e assumiu provisoriamente a liderança da I Liga de futebol, com os mesmos pontos dos vitorianos, mas também de FC Porto e Sporting, que jogam domingo.

Um auto-golo de Jorge Fernandes, aos 11 minutos, e uma expulsão, de João Mendes (vermelho direto aos 18 minutos), ajudaram o Benfica a garantir o terceiro triunfo consecutivo no campeonato.

Ainda na primeira parte, Di María (33 minutos) e Kökçü (45+5) cimentaram a vantagem benfiquista, antes de Aursnes (46) fixar os números do triunfo dos ‘encarnados’, para gáudio dos adeptos que encheram praticamente o Estádio da Luz.

O Benfica subiu ao topo da I Liga, com nove pontos, mas em igualdade com FC Porto, Sporting, que no domingo defrontam Arouca e Sporting de Braga, respetivamente, e Vitória, sendo que também o Boavista, quinto, com sete pontos, pode ultrapassar as ‘águias’, caso vença no terreno do Estoril Praia.

O Vitória de Guimarães até entrou destemido nos primeiros minutos, tal como havia pedido o treinador Paulo Turra.

No entanto, com o golo na própria baliza de Jorge Fernandes e o vermelho a João Mendes, o Benfica partiu para um triunfo tranquilo sobre os vimaranenses, resolvendo o jogo ainda na primeira parte.

Do lado benfiquista, Roger Schmidt promoveu duas alterações no ‘onze’ titular, em relação ao triunfo frente ao Gil Vicente (3-2), com as entradas de João Neves e Petar Musa para os lugares de Florentino Luís e Arthur Cabral.

Na formação do Vitória de Guimarães, o treinador Paulo Turra também fez duas mexidas em relação à última partida para o campeonato (triunfo sobre o Vizela por 2-0) fazendo entrar Miguel Maga e Dani Silva para os lugares de Bruno Gaspar e Tomás Händel.

Paulo Turra pediu à equipa para manter a identidade no terreno do campeão nacional e a jovem formação vimaranense entrou com grande personalidade no jogo, colocando algumas dificuldades à linha defensiva do Benfica, principalmente após um remate de Jota Silva ao poste, logo ao minuto oito.

Isto apesar de ter ficado a ideia de que, caso tivesse sido golo, o lance teria sido anulado por posição irregular do atacante vimaranense.

Antes disso, Di María teve uma grande chance para abrir o ativo para o Benfica, mas na ‘cara’ de Bruno Varela, o argentino fez um ‘passe’ ao guarda-redes do Vitória de Guimarães.

No entanto, ao minuto 11, um contra-ataque rápido culminou no 1-0 para o Benfica: Jorge Fernandes tentou efetuar um corte ao cruzamento de ‘trivela’ do argentino, mas desviou de cabeça a bola para a própria baliza.

Depois, a tarefa da formação ‘vimaranense’ complicou-se bastante com a expulsão a João Mendes. O médio, que havia sido decisivo frente ao Vizela – um golo e uma assistência – teve entrada duríssima sobre Otamendi e o árbitro Nuno Almeida mostrou o vermelho direito ao jogador vitoriano.

À passagem da meia hora, João Mário esteve perto de fazer o segundo golo para os ‘encarnados’, num remate sustido por Bruno Varela. Porém, aos 33 minutos, o Benfica conseguiu chegar mesmo ao 2-0 por intermédio de Di María, a encostar um passe de Rafa Silva.

Perto do intervalo, foi Petar Musa a tentar o golo, mas Bruno Varela desviou para canto o remate perigoso do croata. No entanto, ainda antes do descanso o turco Kökçü ampliou para 3-0, através de um remate em arco de belo efeito, após assistência de Di Maria.

O Benfica terminou a primeira parte a marcar e abriu o segundo tempo com mais um golo, desta feita após um erro de Villanueva e em que sobressaiu a classe de Aursnes.

Aos 51 minutos, Musa falhou de forma incrível o 5-0 em excelente posição, rematando à barra, na sequência de um passe do médio norueguês – ultimamente adaptado a lateral.

A vencer por números expressivos, o Benfica viria a baixar claramente a intensidade do jogo ofensivo.

O Vitória ainda logrou fazer o golo de ‘honra’, por Nélson da Luz, aos 77 minutos, mas o lance foi invalidado pelo VAR por braço na bola do avançado ‘vimaranense’.

No período de compensação, o árbitro Nuno Almeida ainda marcou grande penalidade para o Benfica, por pretenso braço na bola de Afonso Freitas, mas depois de ver as imagens, o ‘juiz’ do Algarve reverteu a decisão.

Na próxima jornada, após a paragem para os jogos das seleções nacionais, o Benfica desloca-se ao terreno do Vizela, enquanto o Vitória de Guimarães recebe o Portimonense.