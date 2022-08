Benfica na frente da Liga depois de muito sofrimento

O Benfica assegurou a liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol com muito sofrimento, num triunfo caseiro difícil perante o Paços de Ferreira, por 3-2, em jogo em atraso da terceira jornada.

Neres, aos 42 minutos, e João Mário, aos 45+4, de grande penalidade, deram a volta ao tento inicial de Koffi, aos 39, que voltaria a marcar aos 80, num golo que traria mais indecisão ao duelo, já depois de Gonçalo Ramos, aos 56, dar o 3-1 ao Benfica.

Com este resultado, as ‘águias’ somam 12 pontos, em outros tantos possíveis, o que lhes dá a liderança isolada do campeonato, com mais dois pontos do que o Sporting de Braga, segundo classificado, e mais três face a FC Porto, terceiro, e Portimonense, quarto, enquanto o Paços de Ferreira mantém-se a zeros na 17.ª posição da tabela, tal como o Marítimo, ambos com quatro desaires em quatro jogos.

Otamendi retornou ao ‘onze’ do clube da Luz, após castigo, mas a maior novidade foi a presença de Bah na lateral direita, em detrimento de Gilberto, enquanto os ‘forasteiros’ apresentaram-se muito desfalcados, com apenas cinco atletas no banco de suplentes.

Sem 12 futebolistas, entre lesões, castigos e outros impedimentos, os ‘castores’ mudaram dois jogadores no ‘onze’, com as entradas de Luís Bastos e Holsgrove para os lugares de Fernando Fonseca e Matchoi, e entraram bem na partida.

Com coesão defensiva e contra-ataques velozes, o Paços de Ferreira causou problemas na etapa inicial ao Benfica, que dominava, mas sem conseguir ter o critério atacante de outros jogos, pertencendo mesmo aos pacenses a primeira grande ocasião da partida.

Aos 13 minutos, Nigel Thomas arrancou pelo flanco esquerdo e cruzou rasteiro para a pequena área, onde apareceu Grimaldo a cortar, muito próximo de acertar na própria baliza, e, na resposta lisboeta, Gonçalo Ramos falhou o desvio, à frente de Zé Oliveira.

Os problemas do Benfica em furar a ‘muralha’ de cinco homens do Paços de Ferreira continuavam, pese embora o golo anulado a Otamendi, à meia-hora de jogo, devido a posição irregular de Rafa, que assistiu o argentino de cabeça, numa fantástica jogada.

Desta forma, mesmo sem lá chegar muitas vezes, a ‘turma’ da ‘capital do móvel’ chegou mesmo ao golo inaugural, aos 39, na sequência de um pontapé de canto, aliviado para os pés de Antunes, que desferiu um potente remate, desviado com a cabeça por Koffi.

O tento ‘gelou’ a Luz, mas por pouco tempo, pois a resposta do Benfica foi imediata e eficaz: aos 42, Rafa assistiu Neres de forma exemplar e o brasileiro atirou em direção à baliza de Zé Oliveira, que deixou escapar a bola de forma infeliz, permitindo o empate.

O intervalo não chegaria sem a reviravolta ‘encarnada’, sentenciada por João Mário, de grande penalidade, já após acertar no poste, batendo o guarda-redes pacense, que tinha sido o responsável pelo castigo máximo, com falta sobre Bah, nas alturas.

O Benfica reentrou determinado em ampliar a vantagem e resolver o encontro, o que conseguiu aos 56, já depois de Bah ter marcado, mas com fora de jogo: Gonçalo Ramos antecipou-se a Zé Oliveira e desviou com sucesso o passe de João Mário, da esquerda.

O jovem avançado dos ‘encarnados’ dispôs de nova ocasião soberana para aumentar a vantagem, aproveitando a defesa adversária muito subida para percorrer meio-campo sozinho com a bola nos pés, mas, no momento de finalizar, Zé Oliveira levou a melhor.

Enzo Fernández e o recém-entrado Musa (73 e 74) também tentaram consumar de vez o triunfo, mas o argentino atirou por cima e o croata falhou o alvo, o que antecedeu o golo que voltou a causar instabilidade no resultado e que consumou o ‘bis’ de Koffi, aos 80 minutos.

Através de uma jogada rápida e simples, o Paços de Ferreira reduziu a desvantagem e deixou as bancadas do Estádio da Luz nervosas, ainda mais quando o jovem Henrique Araújo saltou do banco e falhou clamorosamente no interior da área, em boa posição, mas o triunfo, mais sofrido do que se esperava, já não fugiu aos agora líderes isolados.