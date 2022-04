Benfica maltrata Salzburgo na final da Youth League

O Benfica ergueu esta segunda-feira o troféu da Youth League após derrotar por uns expressivos 6-0 os austríacos do Salzburgo na Suíça.

No Centre Sportif de Colovray, em Nyon, as águias, que jogaram na condição de visitado, adiantaram-se no marcador logo ao segundo minuto de jogo por intermédio de Martim Neto.

O jovem médio, nascido em Viana do Castelo, inaugurou o placard à lei da bomba na sequência de uma recarga.

Pouco depois, à passagem do minuto 15, o mesmo Martim Neto arrancou pela direita e assistiu o colega Henrique Araújo.

Com o resultado a teimar fugir ainda mais, os homens do Salzburgo partiram em busca do prejuízo, mas não conseguiram concretizar nenhuma das oportunidades que dispuseram até ao intervalo.

Foi já no segundo tempo que Cher Ndour ampliou a vantagem com uma bela resposta ao cruzamento de Pedro Santos. Estava feito o 0-3 aos 53 minutos.

Pouco depois, o camisola 9 do Benfica, Henrique Araújo, voltou a fazer o gosto ao pé, acabando com qualquer réstia de esperança que pudesse motivar o adversário.

Luís Semedo, que acumulou nove remates certeiros nas nove partidas disputadas nesta competição, também inscreveu o seu nome na lista de marcadores aos 69 minutos.

Já Henrique Araújo consumou a maior goleada de sempre na final da Youth League ao assinalar um hat-trick aos 89′.

Recorde-se que esta foi a quarta presença das águas no derradeiro encontro deste torneio. Em 2016/17 ambas as equipas marcaram presença na final, tendo o Salzburgo levado a melhor ao longo dos 90 minutos.

