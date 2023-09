Benfica leva todos os reforços à Champions

O Benfica inscreveu os sete reforços recrutados durante o mercado de transferências de verão para a edição 2023/24 da Liga dos Campeões de futebol, cuja fase de grupos vai arrancar na próxima semana.

Numa lista A sem ausências de peso, o guarda-redes Anatoliy Trubin, os defesas Juan Bernat e David Jurásek, o médio Orkun Kökçü e os avançados Ángel Di María, Gonçalo Guedes e Arthur Cabral destacam-se nos ‘eleitos’ do treinador alemão Roger Schmidt.

Samuel Soares – titular na baliza nos últimos três encontros, desde a saída de Odysseas Vlachodimos -, os defesas António Silva e Tomás Araújo e o médio João Neves foram registados mediante a seleção B, destinada a quem tenha nascido após 01 de janeiro de 2002, ajudando o campeão nacional a cumprir a quota de jogadores formados no clube.

O Benfica, bicampeão europeu em 1960/61 e 1961/62, iniciará a participação na Liga dos Campeões com uma receção ao decacampeão austríaco Salzburgo, em 20 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, numa partida do Grupo D, que integra igualmente o Inter Milão, finalista derrotado em 2022/23, e a Real Sociedad.

A primeira fase da 69.ª edição da principal prova europeia de clubes vai decorrer até 12 e 13 de dezembro e apura os dois melhores classificados de cada ‘poule’ para os ‘oitavos’, estando a final prevista para 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

Lista A de jogadores inscritos pelo Benfica na Liga dos Campeões: