Benfica junta-se ao Sporting nos oitavos da Champions

O Benfica garantiu a continuidade na Liga dos Campeões de futebol com um triunfo por 2-0 na receção ao Dínamo Kiev e remeteu o FC Barcelona, que perdeu por 3-0 com o Bayern Munique, para a Liga Europa.

A formação ‘encarnada’, que se junta nos ‘oitavos’ ao Sporting, entrou para a derradeira jornada do Grupo E na terceira posição, a dois pontos do FC Barcelona, segundo, e a 10 do líder Bayern Munique, mas passou os catalães com o triunfo frente ao Dínamo Kiev, na Luz.

O primeiro dos três golos do Bayern Munique na receção ao FC Barcelona, marcado por Thomas Muller, aos 34 minutos, foi festejado na Luz como se de um golo do Benfica se tratasse, já que colocava a passagem os oitavos de final mais perto.

O Bayern Munique terminou o Grupo E na primeira posição, com 18 pontos, contando por vitórias todos os jogos realizados, seguido do Benfica, segundo, com oito, FC Barcelona, terceiro, com sete – remetido para os ‘play-offs’ de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa – e Dínamo Kiev, quarto, com um, e afastado da UEFA.

