Benfica já chegou a Inglaterra para estagiar

O campeão nacional Benfica viajou este domingo para o estágio em Inglaterra, com 31 jogadores na comitiva, com vista à preparação da época 2023/24, mas ainda sem os futebolistas argentinos Nicolás Otamendi e o regressado Ángel Di María.

De acordo com a nota divulgada pelos ‘encarnados’, no site oficial, o treinador Roger Schmidt chamou jogadores como Meité, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Martim Neto, Tiago Gouveia e Rafael Rodrigues, que na temporada passada não faziam parte da equipa principal. Já os dois argentinos estão autorizados a apresentarem-se mais tarde.

De resto, são cinco os guarda-redes convocados, com destaque para a inclusão do habitual titular Vlachodimos, que regressou recentemente de férias.

No St. George’s Park, as ‘águias’ vão ter o primeiro particular, na quarta-feira, com o Southampton, despromovido da Premier League na última temporada.

Depois do estágio em Inglaterra, o Benfica desloca-se à Suíça, para um jogo com o Basileia, em 16 de julho, no St. Jakob Park, às 16:00 locais, seguindo-se em 20 e 21 de julho a participação no Troféu do Algarve.

Aí, a equipa ‘encarnada’ defrontará os sauditas do Al Nassr, comandados pelo português Luís Castro, e no seguinte os espanhóis do Celta de Vigo, ambos a partir das 20:30 no Estádio do Algarve.

Já após o Troféu do Algarve, o Benfica defronta o Feyenoord, em 30 de julho, no Estádio De Kuip, em Roterdão, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa), e, posteriormente, disputará ainda a Eusébio Cup, em data e perante adversário a designar.

A Supertaça Cândido de Oliveira marca o arranque da época, em 08 ou 09 de agosto, num jogo em que os campeões defrontam o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal em 2022/23.

Lista dos 31 jogadores convocados:

– Guarda-redes: Odysseas, Samuel Soares, Leo Kokubo, André Gomes e Marcel.

– Defesas: Bah, Lucas Veríssimo, João Victor, Mihailo, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, António Silva e Morato.

– Médios: Neres, Aursnes, Kökcü, Meïte, Paulo Bernardo, João Mário, Chiquinho, Tiago Dantas, Martim Neto, Florentino e João Neves.

– Avançados: Tengstedt, Schjelderup, Rafa, Musa, Henrique Araújo, Tiago Gouveia e Gonçalo Ramos.