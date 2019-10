Benfica isola-se no comando da Liga

O Benfica goleou esta quarta-feira o Portimonense, por 4-0, e isolou-se no comando da I Liga de futebol, beneficiando do empate do anterior líder, o FC Porto, que não conseguiu mais do que um 1-1 na Madeira, com o Marítimo.

No terceiro lugar continua firme o Famalicão, que após uma derrota natural no Dragão regressa aos triunfos, com 2-1 na receção ao Gil Vicente.

À entrada desta nona jornada FC Porto e Benfica estavam igualados, com 21 pontos, pelo que o ‘tropeção’ dos portistas, ao início da noite, deu outra dimensão ao jogo do campeão com os algarvios, já que ficavam a saber que a vitória dava a liderança do campeonato.

A vitória construiu-se cedo e chegou à goleada, com o Benfica a passar a ter o melhor ataque do campeonato, com 21 golos contra 20 do rival do Norte.

André Almeida (17), Ruben Dias (47) e Carlos Vinicius (63 e 65) fizeram os golos na Luz, para mais uma goleada ‘encarnada’ na prova a terceira, depois dos 5-0 ao Paços de Ferreira e dos 4-0 ao Sporting de Braga.

Só a cinco minutos do fim, com um golo de Pepe a fechar uma jogada ’embrulhada’, o FC Porto anulou a desvantagem que vinha desde o minuto 11, quando Bambock adiantou o Marítimo.

Os ‘dragões’ têm agora 22 pontos, menos dois que o Benfica e os mesmos que o fulgurante Famalicão, que vem da II Liga para a disputa dos lugares da frente.

Marcaram no estádio municipal famalicense Toni Martínez (21) e Anderson (80), para os anfitriões, e Sandro Lima (90), para os visitantes.

Boa reação, também, para o Vitória de Guimarães. Após a derrota em Alvalade com o Sporting, os vitorianos golearam o Belenenses SAD por 5-0 e sobem provisoriamente ao quarto lugar, com 15 pontos.

O Sporting ainda pode recuperar essa posição, se pontuar quinta-feira em Paços de Ferreira.

No outro jogo desta quarta, Rio Ave e Moreirense empataram 1-1.