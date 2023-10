Benfica goleia e vai aos grupos da Champions

O Benfica confirmou esta quarta-feira a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol pelo terceiro ano seguido, ao vencer o Apollon Limassol, por 4-0, na segunda mão da segunda ronda de qualificação.

Depois da goleada por 7-0 há uma semana, na primeira mão, em Chipre, as tricampeãs nacionais voltaram a golear as cipriotas, desta vez em casa, com golos de Letícia Almeida (57 minutos), Kika Nazareth (65), Marie Alidou (71), que momentos antes tinha falhado uma grande penalidade, e Christy Ucheibe (78).

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina está agendado para sexta-feira, às 12:00 (hora em Lisboa), em Nyon, com 16 equipas a serem divididas em quatro ‘poules’ de quatro, cada.