Benfica goleado na Youth League

O Benfica foi esta terça-feira goleado por 4-0 no reduto do Dinamo Kiev, na estreia no Grupo E da edição 2021/22 da UEFA Youth League, sofrendo uma das maiores derrotas de sempre na prova.

Anton Bol, aos nove minutos, Volodymyr Brzhko, aos 65, de penálti, Nazar Voloshyn, aos 79, e Samba Diallo, aos 80, apontaram os tentos dos ucranianos, que tiveram menos tempo a bola, mas remataram mais e foram muito mais eficazes.

Os ‘encarnados’ só por uma vez, nos anteriores 60 jogos na prova, criada em 2013/14, tinham perdido por quatro golos, quando, em 04 de novembro de 2014, ‘tombaram’ por 5-1 face aos russos do Zenit, em São Petersburgo, onde estiveram a vencer.

A formação lusa já disputou três finais da UEFA Youth League, somando outras tantas derrotas, face aos catalães do FC Barcelona (0-3), em 2013/14, aos austríacos do Salzburgo (1-2), em 2016/17, e aos espanhóis do Real Madrid (2-3), em 2019/20.

O Benfica é, assim, o vice-campeão em título, uma vez que a edição 2020/21 foi cancelada, devido à pandemia da covid-19.

Na segunda ronda, em 29 de setembro, a formação comandada por Luís Castro mede forças com o FC Barcelona, que recebe hoje o Bayern Munique, na primeira jornada.