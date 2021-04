Benfica garantiu três pontos em Tondela

Pizzi e Everton garantiram hoje três pontos ao Benfica, em casa do Tondela (2-0), em jogo da 30.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo os ‘encarnados’ na perseguição ao segundo lugar da tabela classificativa.

Pizzi inaugurou o marcador, aos 12 minutos, e Everton seguiu-lhe os passos, aos 19, dando ao Benfica uma vantagem de dois golos ainda na primeira meia hora de jogo no Estádio João Cardoso, fechando assim o resultado.

O primeiro momento perigoso do jogo aconteceu aos nove minutos, com Seferovic, isolado, a rematar dentro da grande área, mas demasiado alto.

Depois de um novo aviso, à terceira foi de vez e, aos 12 minutos, Pizzi rematou cruzado para o fundo das redes, depois de receber de Everton.

O Benfica assumiu a sua superioridade e assumiu o comando do jogo e, aos 19 minutos, Everton, junto da linha da grande área, faz um remate em arco, batendo o guarda-redes Trigueira.

O Tondela reagiu após o segundo golo e criou um momento perigoso, aos 22 minutos, atraves de Mario Gonzaléz, que recebeu de Jaume Grau, mas não conseguiu segurar a bola e Helton segurou-a.

Nos últimos 10 minutos da etapa inicial, o jogo ganhou algum equilíbrio e o Tondela criou duas boas situações, primeiro por Rafael Barbosa (41) e, depois, por Mario González (45+1).

O Tondela entrou melhor na segunda parte e Mario González (49) rematou da lateral para um desvio com o pé de Helton Leite, tendo o mesmo jogador, aos 49, 58 e 61, voltado a estar em evidência.

O primeiro momento perigoso do Benfica na segunda parte surgiu aos 68 minutos, com Seferovic a rematar em cima do guarda-redes da casa, tendo Pedro Trigueira defendido com os pés.

Apesar de o Tondela não ter desistido, foram do Benfica as melhores oportunidades até final da partida.