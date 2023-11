Benfica ganha dérbi lisboeta e divide liderança com Sporting

A derrota do Sporting no Estádio da Luz, 2-1 frente ao Benfica, com os golos dos ‘encarnados’ nos descontos e com a equipa da casa em superioridade numérica, relança a I Liga portuguesa de futebol, à 11.ª jornada.

Na aproximação ao primeiro terço do campeonato, o Sporting procurava uma vantagem de seis pontos na prova e esteve perto disso, já que chegou ao minuto 90 a ganhar, sofrendo os golos aos 90+4 (João Neves) e 90+7 (Casper Tengstedt).

Como FC Porto e Sporting de Braga também venceram na ronda, as diferenças face ao líder da classificação estreitaram-se, com as quatro equipas separadas por cinco pontos: Benfica e Sporting têm 28, FC Porto 25 e Sporting de Braga 23.

Depois de um golo de Gyökeres aos 45 minutos, o Sporting continuou bem na partida, mas praticamente apenas a defender a vantagem, após a expulsão de Gonçalo Inácio, aos 51 minutos, por duplo amarelo.

Os ‘leões’ somam a primeira derrota e cedem o comando do campeonato para o grande rival, que vinha de uma série de resultados e exibições dececionantes.

Mais cedo, o Sporting de Braga consolidou o seu quarto lugar no campeonato, bem perto dos primeiros, graças ao triunfo em casa do lanterna-vermelha Arouca, por 1-0.

O espanhol Álvaro Djaló marcou, aos 36 minutos, o único golo dos ‘arsenalistas’, que, com o sexto jogo sem perder no campeonato, passam a somar 23 pontos, a cinco do líder Benfica.

Sem vencer desde a primeira jornada, o Arouca somou a sétima derrota consecutiva e é 18.º e último posicionado, com seis pontos.

Nos jogos da tarde, destaque para o feito do Farense, que ganhou por 3-1 ao Boavista no Bessa, em jogo igualmente decidido nos descontos. Os algarvios sobem ao oitavo lugar da I Liga, com 16 pontos.

Elves Baldé deu vantagem aos visitantes, aos 29 minutos, mas Robert Bozeník empatou aos 86, antes de Fabrício Isidoro (90+2) e Rafael Barbosa (90+6) darem a terceira vitória consecutiva ao Farense.

Em Barcelos, num jogo muito contestado pelo Rio Ave, o Gil Vicente somou quarta partida sem vencer, cedendo empate (1-1) na receção aos vila-condenses.

O Rio Ave, que vinha de um triunfo sobre o Boavista, esteve em vantagem no marcador com o golo de Miguel Nóbrega, aos 56 minutos, mas os gilistas repuseram a igualdade, por Miguel Monteiro, aos 66.

A formação de Barcelos segue em 11.º lugar, com 11 pontos, mais dois do que o Rio Ave, que ainda não venceu fora de casa nesta edição da I Liga e é 16.º e antepenúltimo, em posição de play-off.