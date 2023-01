Benfica foi vencer aos Açores

O Benfica foi aos Açores vencer o Santa Clara, por 3-0, para a 17.ª jornada da I Liga de futebol, um triunfo obtido de forma clara, graças à superioridade dos ‘encarnados’ ao longo da partida.

O encontro ficou ainda marcado pelo golo do reforço Gonçalo Guedes, no seu regresso ao clube da Luz (80 minutos), sendo que os outros golos foram apontados por Aursnes (09) e Gonçalo Ramos (16).

Com o estádio de São Miguel próximo da lotação máxima, e a maioria dos adeptos a puxar pela equipa visitante, o Benfica, com Morato e Draxler de início, dominou o jogo desde do apito inicial, superiorizando-se ao Santa Clara em todos os momentos da partida durante os primeiros 45 minutos.

Aos oito minutos, o líder do campeonato aproveitou a passividade dos açorianos para inaugurar o marcador. Assistência de Enzo Fernandez para a cabeçada de Aursnes dentro da grande área.

Em vantagem, o Benfica dominou o jogo a seu bel-prazer. Explorando os espaços concedidos pelo adversário, as ‘águias’ nem precisavam de acelerar muito o encontro para criar lances de perigo.

Aos 16 minutos, os ‘encarnados’ ampliaram a vantagem, através de uma excelente combinação ofensiva que ‘rasgou’ a defesa insular e terminou com Grimaldo a assistir Gonçalo Ramos.

O melhor que o Santa Clara conseguiu no primeiro tempo aconteceu aos 19 minutos, quando Gabriel Silva apareceu solto na esquerda, mas não conseguiu enquadrar o remate.

De resto, o domínio do Benfica foi avassalador: os ‘encarnados’ instalaram-se no meio campo contrário e dominaram a posse de bola. Os jogadores do Benfica foram sempre mais rápidos e intensos do que os adversários.

As ‘águias’ podiam ter construído uma vantagem mais ‘gorda’ no primeiro tempo, uma vez que dispuseram de várias oportunidades de golo. Com Enzo Fernandes em destaque, Draxler (aos 26 minutos) e Gonçalo Ramos (aos 45 e aos 45+1) estiveram próximos do golo, mas não conseguiram acertar com as redes açorianas.

Na segunda parte, a partida baixou de ritmo e o Santa Clara mudou de atitude. A equipa açoriana conseguiu subir no terreno e obrigar o Benfica a defender, obrigando o técnico dos ‘encarnados’ a mexer no encontro. Aos 64 minutos, Schmidt colocou em campo Chiquinho, Neres e promoveu a estreia de Gonçalo Ramos, que entrou ao som dos aplausos dos adeptos.

Aos 68 minutos, o Santa Clara esteve muito perto de reduzir mas António Silva evitou o golo de Gabriel Silva com um corte mesmo em cima da linha de golo. A partida tornou-se mais equilibrada, mas ficou muito concentrada na zona central do terreno.

Aos 80 minutos, Enzo assistiu Gonçalo Guedes, que driblou da esquerda para o meio e rematou para o fundo das redes, com a bola ainda a embater em Paulo Henrique antes de entrar. Uma estreia de sonho no regresso ao Benfica para gáudio dos adeptos ‘encarnados’.