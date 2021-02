Benfica empata em Moreira de Cónegos e deixa fugir o Braga

O Benfica empatou hoje 1-1 na deslocação ao terreno do Moreirense, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode terminar a ronda mais longe do líder Sporting.

Em Moreira de Cónegos, o Benfica adiantou-se no marcador aos 25 minutos, com um golo do suíço Seferovic, mas o Moreirense conseguiu chegar ao empate aos 40, com o brasileiro Yan Matheus a aproveitar uma grande penalidade.

Com este resultado, o Benfica está em quatro, com 38 pontos, a 10 do líder Sporting, que apenas joga na segunda-feira com o Paços de Ferreira e pode aumentar a vantagem. Os ‘encarnados’ deixaram ainda o Sporting de Braga, que venceu o Santa Clara (1-0), isolar-se no terceiro lugar, com 40, e não aproveitaram o empate do FC Porto, segundo com 41, frente ao Boavista (2-2), para se aproximarem.

Já o Moreirense, que somou o terceiro jogo no campeonato sem perder (duas vitórias e um empate), está em sétimo, com 25 pontos.