Benfica entra na Taça da Liga a ganhar

O Benfica entrou a ganhar na Taça da Liga, derrotando o Estrela da Amadora por 3-2 na primeira jornada do Grupo C, em jogo marcado pela boa réplica da equipa da casa e por muito desperdício dos ‘encarnados’.

Em Leiria, o confronto entre o líder da I Liga e o terceiro da II Liga foi vivo e com incerteza quase até final. O Benfica reagiu bem a várias ausências e esteve sempre por cima, embora muito perdulário, adiantando-se por Musa e Chiquinho no primeiro tempo. Draxler fechou a contagem sobre os 90 minutos.

Já o Estrela mostrou-se ambicioso e eficaz a materializar situações de ataque, mas os golos de João Silva e Gustavo Henrique foram insuficientes para ir além do 3-2 final.

O Benfica reagiu bem à ausência dos cinco mundialistas (e de Aursnes, por lesão). Chiquinho esteve bem no papel de Enzo Fernández, Rafa agitou as operações ofensivas e Grimaldo desequilibrou de trás para a frente.

Os ‘encarnados’ desmontaram rapidamente a ‘teia’ montada por Sérgio Vieira, que também teve de mudar vários elementos, apresentando-se com três centrais, dois médios defensivos e dois extremos para travar os laterais contrários.

Logo aos cinco minutos, Rafa esteve a centímetros de inaugurar o marcador, num remate lesto após mau corte de Miguel Lopes e, aos 10 s, um toque de Musa com a mão inviabilizou outro fim para a boa combinação entre Florentino e Grimaldo.

O fluxo atacante do Benfica era crescente, sobretudo pela esquerda, e o golo apareceu logo depois, do entendimento entre Rafa e Musa, com o avançado a finalizar com um remate rasteiro.

O Estrela da Amadora reagiu, relevou combatividade e foi recompensado com o empate aos 22 minutos.

Jean Filipe, dos mais ativos da equipa, cruzou um livre, Guzmán desviou e João Silva apareceu ao segundo poste a rematar para o fundo da baliza.

Mas o Benfica estava seguro e encontrava caminhos na frente. Aos 25, Musa e Diogo Gonçalves tiveram nos pés o golo que surgiu três minutos depois, numa grande penalidade convertida por Chiquinho, após falta por Omurwa sobre Rafa.

David Neres e Diogo Gonçalves podiam ter dilatado a vantagem antes do descanso, mas foi Vlachodimos que ‘brilhou’ instantes depois, travando remates de Jean Filipe e Ronald.

O Benfica voltou dos balneários a todo o gás: Rafa e Neres desperdiçaram o terceiro golo um par de vezes e a equipa da Amadora só reagir após a hora de jogo, melhorando com Gustavo Henrique e Ronaldo Tavares. O primeiro testou Vlachodimos, aos 62, e depois o grego travou muito bem um cabeceamento de Tavares, aos 65.

Atrás do empate, o Estrela intensificou a pressão no meio-campo mas o Benfica refreou o ritmo, escondendo a bola e visando a baliza contrária sempre que possível, como num bom remate em arco de Neres.

Nos minutos finais, Sérgio Vieira colocou quatro homens na frente, mas foi um dos ‘trincos’, Aloísio, a desperdiçar muito por cima, aos 86 minutos.

Sobre o fim, com a equipa da Amadora virada para o ataque, o Benfica fez o 3-1: Draxler aproveitou o espaço para decidir a vitória, de nada valendo ao Estrela o golo de Gustavo Henrique para o 3-2, no quinto minuto de descontos.