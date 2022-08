Benfica entra na Champions a vencer

O Benfica goleou os dinamarqueses do Midtjylland, por 4-1, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, no qual sobressaíram os três golos de Gonçalo Ramos e o virtuosismo de David Neres.

Gonçalo Ramos, aos 17 minutos, inaugurou o marcador, e aos 33 ampliou a contagem. Enzo Fernandez, aos 40, levou o Benfica a vencer por 3-0, ao intervalo. Na segunda parte, Gonçalo Ramos viria a fazer o 4-0, aos 61 minutos, tendo Pione Sisto, aos 78, de grande penalidade, selado do resultado.

Um triunfo que coloca o Benfica com um pé no ‘play-off’ da Liga dos Campeões, onde poderá defrontar o vencedor do encontro entre os ucranianos do Dínamo de Kiev e os austríacos do Strum Graz.

Sem alterações no onze inicial em relação ao que venceu o Newcastle (3-2) na Eusébio Cup, o Benfica, que realizou o primeiro jogo oficial da época, entrou algo nervoso, a falhar passes, o que dificultou a saída para o ataque.

Aliás pressão inicial colocada pelo Midtjylland pareceu surpreender os ‘encarnados’, que demoraram a perceber como anular a forma de jogar do adversário.

Os dinamarqueses apostaram as fichas todas na envergadura física, jogavam muito ao choque, e colocavam nove ou 10 elementos atrás da linha da bola. Contudo, apesar desta ‘retração’ tática, a primeira oportunidade de golo pertenceu-lhes, mas Sisto, aos 13 minutos, foi incapaz de bater Vlachodimos.

Na resposta, os comandados de Roger Schmidt arregaçaram as mangas, começaram a jogar com triangulações mais curtas, para abrir espaços e partiram para cima dos dinamarqueses. Aos 15 minutos, Enzo Fernandez, testou os reflexos do guarda-redes Olafsson, que, aos 17, foi incapaz de anular o cabeceamento de Gonçalo Ramos.

David Neres abriu o livro da magia, recebeu a bola à entrada da área do Midtjylland, descaído para a direita, deu ‘um nó’ no jogador que tinha pela frente, entrou na área e, de pé direito, cruzou para Gonçalo Ramos, que se antecipou a Dalsgaard, e fez o 1-0.

Esta dupla viria a fazer estragos, aos 33 minutos, numa jogada em quase tudo idêntica, só que desta vez a incursão de David Neres foi fora da área: cruzamento do brasileiro e Gonçalo Ramos, agora nas costas de Dalsgaard, cabeceou para o 2-0.

Sem capacidade de reação, o Midtjylland viria a sofrer novo golo, na sequência de um canto estudado – desde que está sob o comando do germânico, o Benfica soma já sete golos de bola parada – cobrado por João Mário, na direita, para a entrada da área, onde surgiu Enzo Fernandez, que puxou do pé direito para um grande golo, sem deixar a bola cair no chão.

No início da segunda parte o treinador Henrik Jensen colocou em campo o avançado Edward Chilufya para o lugar de Anders Dreyer, mas foi o Benfica que teve a oportunidade de marcar.

Gonçalo Ramos, aos 47 minutos, de cabeça, após assistência de Otamendi, obrigou a defesa apertada de Olafsson, aos 49, João Mário, rematou ligeiramente por cima da baliza, e aos 59, David Neres acertou em cheio na barra.

Com o ‘campo inclinado’ era uma questão de tempo até que os 53.346 espetadores presentes no Estádio da Luz voltassem a gritar golo. O que aconteceu aos 61 minutos, quando Rafa cruzou para Gonçalo Ramos, que dominou a bola e tirou um adversário da frente com o mesmo movimento e com o pé direito (4-0).

O tento de honra dos dinamarqueses foi apontado por Sisto, na sequência de uma grande penalidade a castigar falta de Morato sobre Paulinho, aos 78 minutos.

A goleada apenas não foi mais expressiva graças a Olafsson, que travou os remates de Grimaldo, aos 68 minutos, Gonçalo Ramos, aos 76, e de Yaremchuk, aos 90+2.

As duas equipas voltam agora a encontrar-se em Randers, na Dinamarca, a 09 de agosto no encontro da segunda mão agendado às 18:45 e que terá a arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.