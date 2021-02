Benfica empata na Luz

O Benfica não foi além de empate 0-0 na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol, e vê o Sporting ficar a 11 pontos no final da primeira volta.

Com este resultado, os ‘encarnados’ ficam isolados no quarto lugar do campeonato, com 34 pontos, menos dois do que o Sporting de Braga, terceiro, e menos cinco do que o campeão nacional FC Porto, que, na quinta-feira, também empatou sem golos com o Belenenses SAD.

Por sua vez, os vimaranenses, sextos classificados, mantêm a invencibilidade fora de portas (cinco vitórias e três empates) e somam agora 30 pontos, menos um do que o Paços de Ferreira, quinto.

O jogo até começou de feição para o Benfica, que ‘cilindrou’ por completo o Vitória de Guimarães, formação que, na primeira parte, não conseguiu sair com bola, ficou amedrontado e a jogar com 10 elementos atrás da linha da bola.

Depois de ter alinhado frente ao Sporting (derrota, por 1-0) num esquema com três centrais, os ‘encarnados’ voltaram à configuração clássica, em 4-4-2, com destaque para a permanência de Cervi no ‘onze’ inicial e a inclusão de Everton. Pizzi jogou como segundo avançado ao lado de Seferovic, tendo Darwin ficado no banco de suplentes.

Sem Jorge Jesus no banco, que recupera de covid-19 com quadro de infeção respiratória associado, e com João de Deus ao comando da equipa, o Benfica entrou melhor no encontro, tendo, nos primeiros 20 minutos, disposto de sete oportunidades de golo, divididas por Vertonghen, Seferovic e Everton, contudo, em todas elas o guarda-redes Trmal levou a melhor.

Os vimaranenses sentiram grandes dificuldades para ultrapassar a linha de meio-campo e chegar com critério à baliza de Vlachodimos, tendo Óscar Estupiñán, aos 13 minutos, rematado ao lado, depois de um cruzamento de Ricardo Quaresma.

Sempre a carregar no ‘acelerador’, o Benfica procurou a todo o custo desmontar a estratégia defensiva do Vitória de Guimarães, mas ia mostrando alguma falta de discernimento no momento da concretização.

A igualdade ao intervalo era lisonjeira para os minhotos, mesmo colocando em evidência a sua capacidade defensiva, contudo, a estatística era clara: 15 remates para o Benfica, contra um do Vitória de Guimarães e 64% de posse de bola para os ‘encarnados’.

Ao intervalo, João de Deus deixou no balneário Everton e colocou em campo Darwin, passando Pizzi a figurar na direita. Por sua vez, João Henriques chamou ao ‘onze’ o jovem espanhol Pepelu, por troca com Miguel Luís.

O Vitória de Guimarães subiu o bloco, o que se traduziu num maior espaço nas costas da defesa e mais metros de relvado para o Benfica ter de percorrer até chegar à baliza de Trmal, o que condicionou a saída para o ataque dos ‘encarnados’.

Com o nulo a manter-se no marcador, Gonçalo Ramos e Pedrinho foram chamados a jogo, para os lugares de Seferovic e Pizzi, respetivamente. Tendo o jovem avançado, aos 69 minutos, falhado por muito pouco a abertura do marcador, após cruzamento de Gilberto.

O avançar do cronómetro ia criando maior nervosismo aos ‘encarnados’ e por inerência deu estofo à equipa da ‘Cidade Berço’, que apostou em Marcus Edwards, aos 81 minutos, para o lugar de Rúben Lameiras e o colocou na esquerda. O lado direito já tinha sido refrescado anteriormente, com a chamada de Rochinha para o lugar de Quaresma.

Os sinais eram claros. Dois velocistas: perigo para o Benfica. Contudo, a equipa da Luz teve, aos 90+3 minutos, a possibilidade de conquistar os três pontos. Pedrinho, com a baliza escancarada, à entrada da pequena área, após assistência de Gonçalo Ramos, fez o mais difícil: falhar.

Mesmo em cima do apito final foi a vez de Marcus Edwards causar calafrios na Luz. Numa jogada de contra-ataque, o inglês rematou de pé esquerdo, tendo a bola saído ligeiramente ao lado da baliza de Vlachodimos.