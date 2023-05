Benfica empata em Alvalade e tira Sporting da Champions

O Benfica foi a casa do rival Sporting empatar a duas bolas, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, adiando a decisão do título para a última ronda.

Golos de Trincão, aos 39 minutos, após falha de António Silva, e do costa-marfinense Diomande, com um cabeceamento certeiro aos 44, pareciam empurrar a equipa orientada por Rúben Amorim para a vitória, o único resultado que lhes permitia continuar a lutar pelo terceiro lugar, mas a reação das ‘águias’ na segunda parte do ‘dérbi eterno’ anulou essa pretensão.

É agora impossível para os ‘leões’ alcançar o Sporting de Braga, que soma 75 pontos contra 71 dos ‘verdes e brancos’, e os minhotos vão voltar a jogar as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, começando na terceira.

O segundo tempo no Estádio José Alvalade pertenceu à formação de Roger Schmidt, que mostrou vontade de ‘ir à luta’ após recolher ao balneário a perder por 2-0 e chegou ao empate com golos do norueguês Aursnes, de cabeça aos 71, e o primeiro de João Neves pela equipa sénior, no quarto minuto de descontos e após uma ‘barafunda’ na área.

Resgatou-se um ponto para o líder, que soma 84 pontos contra 82 do FC Porto, campeão em título, mantendo esta edição do campeonato ‘ligada à ficha’ até final.

Depois do triunfo do FC Porto no sábado, em Famalicão (4-2), os ‘encarnados’ estavam obrigados a vencer mas saíram de Alvalade reduzidos a dois pontos de vantagem, deixando margem mínima para a última jornada, em que defrontam o Santa Clara, com os ‘dragões’ a receberem o Vitória de Guimarães.

Além de falhar a ‘festa’ na casa do rival, o Benfica perdeu ainda António Silva, defesa que já tinha falhado na abordagem no primeiro golo e que viu ainda um cartão amarelo e vai desfalcar a equipa para o jogo com o Santa Clara, lanterna-vermelha do campeonato e já despromovido, que será de todas as decisões no cair do pano da I Liga 2022/23.

Antes, o Vitória de Guimarães segurou o quinto lugar, após o Arouca ter vencido no sábado, ao bater em casa o Gil Vicente por 1-0, graças a um golo aos 90+3 do brasileiro Anderson, que saiu do banco para marcar o seu quarto golo na I Liga.

Este tento deu o quarto triunfo seguido ao conjunto orientado por Moreno, que chegou aos 53 pontos, ante 51 do Arouca, sexto, deixando os gilistas no 14.º posto, com 34.

Entre quinto e sexto, difere apenas quem entra na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa e quem entra na terceira, uma vez que os dois emblemas que ocupam estas posições já garantiram esta presença, discutindo na 34.ª e última ronda a posição final.

Num jogo com quase nada para discutir, num estádio bem longe dos adeptos das duas equipas, Casa Pia e Estoril Praia empataram a duas bolas, em Leiria, ‘casa emprestada’ dos primeiros.

Cassiano marcou para os visitantes, aos 74 minutos, Felippe Cardoso empatou, de grande penalidade, aos 85, Godwin, também de penálti, adiantou os casapianos, aos 90+6, com Pedro Álvaro, aos 90+8, a fechar o resultado.

Se os ‘gansos’ não vencem há oito jogos e saíram da luta pela Europa há muito, seguindo em nono com 41 pontos, a equipa da Linha já garantiu a manutenção e é 15.ª, com 32.

O Paços de Ferreira recebeu hoje o Rio Ave já despromovido, mas venceu por 3-1 na despedida dos jogos em casa esta época, com tentos de Nigel Thomas, no primeiro minuto, de Aderllan Santos, na própria baliza aos 48, e Guedes, de penálti aos 85, não valendo o empate de Patrick William aos três.

O momento mais marcante do jogo veio no remate desviado para a baliza por Santos, desferido pelo internacional argentino Gaitán, que não conteve as lágrimas após o golo perante o ‘destino’ dos pacenses, que saíram do último lugar e somam 23 pontos, mais um do que o Santa Clara.

O Rio Ave ficou sem vencer pelo terceiro jogo consecutivo e está no 12.º posto, com 39.