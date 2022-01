Benfica empata e agrava crise

O Benfica empatou hoje 1-1 na receção ao Moreirense, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, e corre o risco de ver Porto e Sporting aumentarem a vantagem no campeonato.

No estádio da Luz, o Moreirense adiantou-se no marcador aos 61 minutos, beneficiando de um autogolo do brasileiro Gilberto, com o uruguaio Darwin Núñez, aos 65, a fazer o golo do empate, que se manteve até ao final.

Com este empate, o Benfica está em terceiro, com 41 pontos, e pode ver o líder FC Porto, com 47, e o Sporting, segundo com 44, aumentarem a sua vantagem, pois apenas entram em campo no domingo, enquanto o Moreirense soma o segundo jogo sem perder e está em 13.º, com 16 pontos.