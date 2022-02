Benfica empata com Ajax na Luz

O Benfica reagiu a duas desvantagens no marcador e empatou 2-2 na receção aos neerlandeses do Ajax, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

No Estádio da Luz, o Ajax adiantou-se no marcador aos 18 minutos, com um golo do sérvio Dusan Tadic, mas o Benfica chegou ao empate aos 26, com Sebastien Haller a marcar na própria baliza. O avançado costa-marfinense redimiu-se e devolveu a vantagem aos neerlandeses, aos 29, mas o ucraniano Roman Yaremchuk restabeleceu a igualdade, aos 72.

O encontro da segunda mão dos oitavos de final disputa-se em 15 de março, em Amesterdão.